Коровченко програв черговий суд, - адвокат

Чернігівський окружний районний суд задовольнив позов кандидата Приходько Бориса Вікторовича до Окружної виборчої комісії 210 округу про визнання дій протиправними щодо встановлення підсумків голосування та про визнання голосування на виборчій дільниці геріатричного пансіонату недійсним, враховуючи масові фальсифікації.

Про це стало відомо зі слів адвоката Миколи Торбеєва.

Дане рішення означає, що вибори на виборчій дільниці геріатричного пансіонату, враховуючи доведені факти фальсифікації, визнано недійсними, а відповідно Коровченко позбувся виборчої дільниці, завдяки якій він сфальсифікував результат і лідирував у виборчій гонці.

“Незважаючи на всі спроби Коровченка вплинути на хід виборів та судових процесів, рішення суду - визнати вибори недійсними по даній ділянці. Коровченко розумів, що без фальшивих голосів з цієї ділянки він програє вибори, саме тому його люди намагалися дискредитувати подані нами докази в рамках судового процесу. Це не перший і не єдиний випадок. На жаль, деякі "політики" продовжують діяти методами з 90-х. Але ми не сумнівалися, що демократія і Закон здобудуть перемогу і суд прийме справедливе рішення, виходячи з всіх представлених доказів фальсифікації", - сказав адвокат Приходько, Микола Торбєєв.

Під час слухання у даній справі колегія суддів ознайомилася з показаннями свідків, які розповіли про те, як проходили вибори в пансіонаті.

"Бюлетень я отримував, але не голосував. У мене його забрали і, напевно, проголосували так, як треба було, а не як я хотів. Коли я став про це розповідати журналістам, мені почали погрожувати невідомі люди", - розповів один зі свідків.

Остаточні результати по даному округу стануть відомі вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, про те, що проти кандидата Коровченко порушено кримінальну справу за фактом спроби підкупу та погроз фізичною розправою одному з членів ОВК.