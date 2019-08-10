"Шахтар" у Києві обіграв "Динамо": відео матчу

У матчі 3 туру української Прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" обіграв столичне "Динамо".

Як пише Українська правда, матч пройшов 10 серпня і завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

У стартові 15-ть хвилин на полі була рівна гра, а потім перевага поступово перейшла до "гірників". На 11-й хвилині стався перший момент біля воріт "Динамо", але удару Манора Соломона з метрів 18-ти забракло точності. На 21-й хвилині донеччани виходять вперед. Після пасу Соломона Жуніор Мораєс ударом п'ятою пробиває, і м`яч від штанги залітає у ворота - 1:0.

На 31-й хвилині "Шахтар" мав знову забивати гол, але після удару Марлоса з метрів 12-ти м`яч влучив у штангу. На 39-й хвилині "Динамо" зрівнює рахунок. Після удару Дениса Гармаша з метрів 24-ти Андрій П`ятов відбив м`яча перед собою, а на добивання першим був Жерсон Родрігес, котрий головою пробив у верхній кут воріт - 1:1. Це був єдиний момент киян у перші 45-ть хвилин.

На старті другого тайму "Шахтар" знову мав перевагу і гольовий момент. Тайсон бив з метрів 15-ти і Денис Бойко зреагував на цей удар.

На 64-й хвилині "гірники" забивають другий гол. Марлос на лінії штрафного накрутив Де Пену та пробив низом, і м`яч, зрикошетивши від ноги Віталія Миколенка залетів у кут воріт Бойка - 2:1.

На 67-й хвилині гарний удар вийшов в Олександра Андрієвського, але м`яч зрикошетив від захисника і полетів на кутовий. Більш класний момент був у Вербича, який після пасу з флангу від Томаша Кендзьори з метрів восьми не влучив у ворота.

На четвертій доданій хвилині рахунок міг стати 3:1, але Дентіньо не поцілив у порожні ворота з кількох метрів.