Під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі та поранені

У Полтавській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.\r\nПро це повідомляє прес-служба Нацполіції області.\r\nЗазначається, що інцидент стався на трасі "Київ - Харків - Довжанський між селами Білоцерківське і Коноплянка.\r\nПовідомляється, що 26-річний водій автобуса "Сетра 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35" під керуванням водія 1976 року народження.\r\nВнаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці пригоди, 31-річна пасажирка "Фольксваген LT 35" від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Водій мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" з тілесними ушкодженнями був доставлений до Великобагачанської центральної районної лікарні.\r\nТривають слідчі дії.\r\n\r\nСмертельна ДТП під Полтавою.