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10 серпня 2019, субота, 20:17 17
Події 2019-08-10T21:51:19+03:00
Українські Новини
Під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі та поранені

Під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі та поранені

Смертельна ДТП під Полтавою.
Смертельна ДТП під Полтавою.

У Полтавській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

Зазначається, що інцидент стався на трасі "Київ - Харків - Довжанський між селами Білоцерківське і Коноплянка.

Повідомляється, що 26-річний водій автобуса "Сетра 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом "Фольксваген LT 35" під керуванням водія 1976 року народження.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 44-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці пригоди, 31-річна пасажирка "Фольксваген LT 35" від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні. Водій мікроавтобуса "Фольксваген LT 35" з тілесними ушкодженнями був доставлений до Великобагачанської центральної районної лікарні.

Тривають слідчі дії.

Смертельне ДТП під Полтавою.Смертельна ДТП під Полтавою.

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