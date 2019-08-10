Американський мільярдер, обвинувачений у секс-торгівлі, повісився в камері

Мільярдер Джеффрі Епштейн був знайдений мертвим у своїй тюремній камері, чекаючи судового розгляду за звинуваченням у сексуальній торгівлі, повідомляє BBC.

Його тіло було виявлено о 07:30 за місцевим часом у суботу в будівлі в Нью-Йорку. Обставини його смерті невідомі. За Епштейном спостерігали як за потенційним самогубцем.

Епштейн не визнавав себе винним у сексуальній торгівлі і звинувачення в змові, і його тримали без застави.

Минулого місяця його виявили в напівнепритомному стані в своїй камері з травмами шиї. Він лікувався в сусідній лікарні, перш ніж повернутися в столичний виправний центр Нью-Йорка.

Епштейна звинувачували у виплатах дівчатам до 18 років за секс у його маєтках Манхеттена і Флориди між 2002 і 2005 роками.

Він був заарештований 6 липня після посадки в Нью-Джерсі на своєму приватному літаку.

Епштейн, який народився в Нью-Йорку, працював учителем, перш ніж зайнятися фінансовою діяльністю. До кримінальних справ проти нього він був відомий своїм багатством і зв'язками.

Його часто бачили в компанії президента США Дональда Трампа, колишнього президента США Білла Клінтона і принца Великобританії Ендрю. Звіти про багатство Епштейна різняться, оскільки його фірма на Віргінських островах не викладає публічних даних.

Як повідомляли Українські Новини, в авіакатастрофі загинув тайський мільярдер, власник ФК "Лестер". Раніше "діамантовий" мільярдер помер під час операції зі збільшення статевого органу.

Крім того, мільйонер безслідно зник в морі.