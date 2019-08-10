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10 серпня 2019, субота, 17:07 212
Судова влада 2019-08-10T19:45:01+03:00
Українські Новини
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка

Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка

Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Адвокат екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець заявила, що екс-глава НКРЕКП не є підозрюваним, а заяви НАБУ будуть спростовані повідомляє "Обозреватель".

"Це розслідування ведеться вже два з половиною роки. І ми зверталися до суду з тим, щоб спонукати НАБУ завершити розслідування. Ми думаємо, що сьогоднішні дії є політичними", – заявила адвокат Ірина Одинець.

Юрист заявила, що підозру Дмитру Вовку вручено не було.

"Дмитро не бачив підозри, вона йому не приходила, підпис свою він не ставив. Поштою він документа теж не отримував. Тобто на сьогодні Дмитро Вовк не отримував підозри. Ще одного співробітника НКРЕКП, якого в НАБУ називають підозрюваним, в даний момент на роботі немає. Чому документ не був вручений йому, невідомо, співробітник знаходиться у відпустці. тобто реально не була дотримана законність, і НАБУ не зробило всіх тих дій, які передбачені законодавством, щоб вручити законним способом всі підозри", - заявила Одинець.

Ірина Одинець вважає, що законність введення формули "Роттердам +" доводять аргументи, які були викладені в судах ще до розслідування НАБУ. Йдеться і про самі судові рішення, і про експертизи, які були зроблені під час цих судових розглядів. Експертизи були зроблені передбаченим законодавством України способом.

"Захист спирається тільки на юридичні рішення, незважаючи на те, що НАБУ використовує для своїх аргументів і медіа. Ми чітко бачимо, наскільки розпіарено все це було, тобто НАБУ включає свою медійно-репресивну машину. Ми сподіваємося, що в суді відбудеться змагальний процес, і ми зможемо приводити свої аргументи, грунтуючись виключно на юридичних фактах і на тих документах, які є на руках у кожної сторони", – заявляє адвокат екс-глави НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець.

Я думаю, що це справа – мильна бульбашка. Навіть виходячи з тих документів, які були надані сьогодні для вибору запобіжного заходу одному з фігурантів цієї справи, ми бачимо, що на них не може ґрунтуватися звинувачення", – каже Ірина Одинець.

За словами адвоката, документи НАБУ підготовлені не належним чином.

Юрист каже, що передбачала дії НАБУ, при цьому захист Дмитра Вовка повністю впевнений в законності його дій і не має ніяких сумнівів, що це буде юридично доведено ще раз.

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