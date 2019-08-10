"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто

Арт-об'єкт "Синя рука", який наприкінці вересня минулого року встановили на Бессарабській площі в центрі Києва, переїжджає в Миколаїв.

Про це йдеться в повідомленні групи "платформа MY ART" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Синя рука" з'явиться в Миколаєві. Ми тримали цю інформацію в секреті до останнього. Але після сьогоднішнього повідомлення про те, що скульптура "таємничо зникла" з Бессарабки, у нас не залишилося вибору", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що скульптуру прибрали тому, що це є частиною концепції "Рухомі пам'ятки" ("Moving Monuments") румунського художника Богдана Раца, який створив руку.

Так, всі "рухомі скульптури" ніколи довго не затримуються на одному місці. Вони подорожують і проект щороку розширює свою географію.

"Миколаїв - нова зупинка на цьому шляху. Але про місце, де "рука" з'явиться в Миколаєві, ми таки розповімо трохи пізніше", - уточнили в повідомленні.

Нагадується, що скульптура з'явилася в Києві за підтримки посольства Румунії в Україні. Головна особливість "руки" у тому, що обидві її сторони тильні, без долоні - оригінальний символ спілкування, довіри і справжньої дружби.

Як повідомляли Українські Новини, соцмережі підірвав новий арт-об'єкт в Києві.

Також у Києві до арт-об'єкту "синьої руки" приносили інші "сині руки".