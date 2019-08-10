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10 серпня 2019, субота, 14:18 226
Вибори 2019-08-10T14:21:42+03:00
Українські Новини
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210

Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210

У суботу, 10 серпня, о 16:00 у Чернігівському окружному адміністративному суді відбудеться оголошення рішення про те, чи визнавати результати голосування на дільниці 740243, яка знаходиться на території Козелецького геріакратичного пансіонату на окрузі 210. Це єдиний округ, де до цього часу не оголошено результатів виборів. Розрив між кандидатами складає 101 голос.

Саме засідання почалося учора, 9 серпня, о 9 ранку і закінчилося сьогодні о другій ночі. За процесом слідкують всеукраїнські медіа та спостерігачі.

Ситуація з цією дільницею уже стала скандальною. Борис Приходько, який зайняв друге місце за результатами виборів, подав позов з вимогою не визнавати голосування на території геріатричного пансіонату. Для підготовки позову штаб Приходька використав сфальшовані заяви 17 утриманців пансіонату про те, що на ній відбувалися порушення. У ході розслідування за участі ЗМІ, правозахисників і депутатів обласної ради було виявлено, що працівники штабу Приходька  у хворих обманом виманили  чисті аркуші з підписами. Самі ж особи, чиї заяви фігурують у позові теж підтвердили, що підписи отримано на чистому аркуші шляхом обману.

Штаб Бориса Приходька зацікавлений у тому, щоб вибори на цій дільниці було визнано недійсними. За результатом протоколу з підрахунку голосів, за Сергія Коровченка на цій дільниці проголосувало 138 осіб, а за Бориса Приходька – лише двоє.

Також у  неділю, 11 серпня о 14:00 у Верховному Суді відбудеться засідання про визнання бездіяльності ЦВК та зобов’язання оголосити результати виборів.

Нагадаємо, напередодні ЦВК визнала обраними 198 зі 199 кандидатів, які перемогли в мажоритарних округах кандидатів, а також 225 кандидатів, які пройшли за списками партій.

В окрузі 210 за результатами опрацювання електронних протоколів перемогу здобув самовисуванець Сергій Коровченко, на другому місці - самовисуванець Борис Приходько.

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