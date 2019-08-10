В Запоріжжі прогримів вибух на АЗС, є постраждалий

23-річного чоловіка ушпиталено вранці в суботу в результаті вибуху газового балона на автозаправній станції в Шевченківському районі Запоріжжя.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, близько 5:20 на АЗС на Донецькому шосе під час заправки вантажного автомобіля ГАЗ-2705 "Газель" стався вибух балона з метановим газом, через що загорівся автомобіль.

До прибуття рятувальників працівники АЗС перекрили подачу газу, відключили електропостачання та відігнали автомобіль, який стояв поруч, на безпечну відстань.

На виклик прибули 7 одиниць техніки та 30 рятувальників, які до 5:38 повністю ліквідували пожежу.

Водія автомобіля "Газель" з опіками ніг ушпиталено.

За фактом вибуху поліція веде перевірку.