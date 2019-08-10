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10 серпня 2019, субота, 08:42 18
Суспільство 2019-08-10T11:00:02+03:00
Українські Новини
Чехія ускладнила правила видачі робочих карт заробітчанам

Чехія ускладнила правила видачі робочих карт заробітчанам

Заробітчани. Фото: Ualife.net
Заробітчани. Фото: Ualife.net

МВС Чехії змінило правила видачі українським громадянам робочих карт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Radio Praha.

Зміни стосуються насамперед можливості змінити роботодавця після отримання першої робочого карти. Тепер це можливо зробити не раніше, ніж через 6 місяців після її видачі. Звільнятися раніше зазначеного терміну можна в разі, якщо роботодавець порушує права працівника.

"В інших випадках потрібно не пізніше, ніж за 30 днів до запланованої зміни місця роботи або позиції, подати повідомлення про зміни до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні.

На початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 тисяч осіб.

За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% всіх іноземців, які працюють в республіці.

Нагадаємо, за прогнозом МВФ через 30 років працюючих людей в Україні стане менше на третину.

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