Коровченко програв у Верховному суді: ЦВК діяла в рамках закону

Сьогодні, 9 серпня, колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними. Про це пише УНІАН.

Про це стало відомо під час прямого ефіру з залу суду. Кандидат по 210 округу (Чернігівська область) звертався до суду з позовом про визнання неправомірною бездіяльності членів ЦВК в питанні встановлення результатів виборів на окрузі.

Крім того, кандидат мав намір в судовому порядку змусити ЦВК встановити результати виборів. Колегія суддів Верховного Суду України відмовила громадянину Коровченку Сергію в задоволенні позову, визнавши дії ЦВК законними.

На думку головного опонента Коровченко на окрузі, подібні дії це спроби вплинути на роботу ЦВК і бажання якомога швидше зафіксувати сфальсифікований результат.

"Ми довго мовчали, і не дозволяли собі коментувати все, що відбувається на окрузі і в медійному полі. Але, дії кандидата Коровченка стають все більш неадекватними і всі його звернення в суди та міжнародні організації - ніщо інше як бажання натиснути на членів Центральної виборчої комісії, щоб ті закрили очі на масові фальсифікації і оголосили результати виборів, яких немає, - сказав Приходько Борис Вікторович і додав, - Дайте ЦВК встановити єдино правильний і прозорий результат!"

На сьогоднішній день, ЦВК дійсно не може встановити реальний результат виборів на 210 окрузі, так як в день голосування та під час підрахунку голосів були зафіксовані масові правопорушення, а більшість членів ОВК на чолі з Соколовською Оксаною намагаються відпрацювати отримані від Коровченка гроші і зробити все можливе заради перемоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що проти Коровченка Сергія, кандидата по 210 округу, порушено кримінальну справу за фактом спроби підкупу члена ОВК і погрозами фізичної розправи.