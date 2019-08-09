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  • У КМДА спростували інформацію про дозвіл на обшук: йдеться виключно про тимчасовий доступ до документів
09 серпня 2019, пʼятниця, 20:02 194
Політика 2019-08-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
У КМДА спростували інформацію про дозвіл на обшук: йдеться виключно про тимчасовий доступ до документів

У КМДА спростували інформацію про дозвіл на обшук: йдеться виключно про тимчасовий доступ до документів

В Ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва щодо будівництва ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирської мова йде виключно про тимчасовий доступ до речей і документів, а не про проведення обшуків. Про це пише прес-служба КМДА.

КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. Всі запити правоохоронних органів опрацьовуються згідно законодавства України. Відповіді на них надаються у визначені законом терміни. Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутись із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання даних документів не потрібна ухвала суду.

Крім того, інформація в Ухвалі Голосіївського районного суду міста Києва від 24.07.2019 по справі № 752/13649/19 щодо переліку документів, якими володіє Департамент економіки та інвестицій КМДА, – не відповідає дійсності. Володіння документами, переліченими в Ухвалі, не відноситься до компетенції Департаменту економіки та інвестицій, визначеної Положенням про нього.

Зважаючи на недостовірну інформацію, наведену в Ухвалі, та подальше її поширення у засобах масової інформації, вбачається мета відповідної кампанії не в отриманні документів, які належить оцінювати органам досудового слідства, а у створенні інформаційного приводу, згідно з яким дії обраної киянами місцевої влади є предметом вивчення правоохоронних органів.

Закликаємо журналістів перевіряти інформацію перед тим, як передруковувати її з інших джерел.
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