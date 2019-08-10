Суд засудив до штрафу 119 тис. гривень командира 8-го батальйону 10-ї гірничо-штурмової бригади Збройних сил, підполковника Дмитра Лисюка за незаконне переміщення та продаж контрабандних сигарет із самопроголошеної "Луганської народної республіки" .\r\nПро це йдеться у вироку суду, передають Українськi Новини.\r\nВстановлено, що житель Краматорська Олександр Куєвда в листопаді 2018 року звернувся до свого знайомого комбата Лисюка і запропонував йому зайнятися торгівлею тютюновими виробами, які будуть переміщатися з непідконтрольною території Луганській області.\r\nПри цьому підакцизний товар необхідно буде забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поруч з населеним пунктом Трьохізбенка Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону виконує бойові задачі.\r\nПодполковник погодився на цю пропозицію і в кінці грудня 2018 року забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144 420 пачок) сигарет марки «Marlboro Red» і сховав їх у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброво.\r\n28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам.\r\nВ січні поточного року військовий знову забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами.\r\n17 січня під час отримання 2 300 доларів як частини грошей за продані сигарети Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями в кафе в Сєвєродонецьку (Луганська область).\r\nПри цьому зазначено, що з 17 грудня 2018 року контррозвідка СБУ стежила за діями злочинців, так як Куєвда раніше домовився про хабарі для співробітника контррозвідки за безперешкодне проходження блок-постів вантажівками з контрабандою.\r\nЗатриманим спільникам було пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут і транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.\r\nКомбат уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з -під варти під заставу 286 тис. гривень.\r\n30 липня обидва підсудних визнали свою провину і уклали угоду із слідством.\r\nНа початку серпня поточного року суд визнав пом'якшувальною обставиною щире каяття підозрюваних і затвердив угоду з прокуратурою, призначив підсудним узгоджене покарання.\r\nВ підсумку, Куєвда був засуджений до штрафу 161 500 гривень, а комбат Лисюк -до штрафу 119 000 гривень.\r\nКріме того, з них стягнуто процесуальні витрати в розмірі 36 тис. гривень з кожного.\r\nВилучені ящики контрабандних сигарет суд ухвалив знищити.\r\nКомбат Лисюк був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ-го ступеня указом Президента в серпні 2017 року.\r\nУказ Президента Петра Порошенко от 21.08.2017\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, раніше заступник міністра у справах тимчасово окупованих територій, колишній Луганський губернатор Георгій Тука заявляв про причетність військових вищої ланки до організації контрабанди в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і у контрольованих українською владою регіонах, прилеглих до лінії розмежування.\r\nВ лютому 2016 року Печерський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі Володимира Пушкаря, командира батальйону 28-ї окремої механізованої бригади Збройних сил, за отримання хабара 1,1 млн гривень в зоні антитерористичної операції.\r\n