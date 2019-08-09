Журналіст закликав правоохоронців перевірити відповідність реального життя держсекретаря Мін’юсту Буяджи з її декларацією

Правоохоронні органи мають відповісти на вимоги суспільства: перевірити на достовірність оприлюднену в ЗМІ інформацію про специфічні бізнес-інтереси державного секретаря Міністерства юстиції України Ганни Буяджи, а також перевірити достовірність заповнених чиновницею декларацій.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook заявив журналіст Сергій Іванов.

Він наголосив, що навіть в самому відомстві Ганну Буяджи вважають сірим кардиналом. "Вперше я почув про неї, коли вона заблокувала призначення Анни Калинчук на посаду очільниці люстраційного департаменту. Співробітники міністерства казали, що Буяджи дуже наближена до міністра Павла Петренка, адже їх пов’язує робота в адвокатській компанії МЛГруп, співзасновником якої був Петренко, тому вона уповноважена артикулювати непопулярні рішення, які він ухвалив", - зазначив журналіст.

Він додав, що кар’єрний стрибок Буяджи збігся в часі з перемогою Революції гідності і подальшим призначенням Павла Петренка на посаду міністра юстиції. "Спочатку Ганна очолила Державну реєстраційну службу, потім стала міністром Кабінету Міністрів в уряді Арсенія Яценюка. Після відставки Яценюка Петренко забрав Буяджи у Мінюст, де вона нетривалий час працювала помічником міністра, потім заступником міністра - керівником апарату, а в 2017 році стала держсекретарем Мінюсту", - написав Сергій Іванов.

Журналіст підкреслив, що держсеркретар - це дуже серйозна посада з не менш серйозними повноваженнями, у т.ч. правом призначати та звільняти держслужбовців у міністерстві, а також - керівників підпорядкованих міністерству держпідприємств.

"2017 рік в принципі виявився дуже успішним для Анни, яка крім посади отримала чоловіка - люстрованого заступника прокурора Одеської області Сергія Буяджи, якого називають бізнес-партнером кримінального авторитета Антимоса Кухілави. Після невдалої спроби очолити Державне агентство рибного господарства Буяджи зайнявся бізнесом, суттєво прикрасивши мільйонними статками та майном декларацію дружини", - відзначив Іванов.

На думку автора, ця особиста інформація не мала б особливого значення, якби в скандальних Ukrainian Papers не було опубліковане листування сім’ї Буяджи, з якого стало відомо, що чиновниця з чоловіком користуються незадекларованим будинком в Конча-Заспі Київської області, а також займаються відверто нелегальним бізнесом, а саме онлайн-казино.

"Дивний стартап для держсекретаря Мінюсту, хоча насправді дивного тут мало. Посада і "криша" є, чому б не спробувати. Попри те, що інформація про специфічні бізнес-інтереси Буяджи набула певного медійного резонансу, жодної реакції з боку антикорупційних органів немає, хоча навряд чи є проблемою перевірити відповідність даних, зазначених у декларації, реальним. Будемо сподіватись, що відповідь на це питання буде оприлюднено найближчим часом", - резюмував Сергій Іванов.