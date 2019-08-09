Нардеп Льовочкін закликав колег не повторювати помилки попередників і не позбавляти опозицію контрольних функцій

Нардеп Льовочкін закликав колег не повторювати помилки попередників і не позбавляти опозицію контрольних функц

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін закликав колег-народних депутатів не повторювати помилок попередників і не позбавляти опозицію контрольних функцій у парламенті 9-го скликання.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Також він переконаний, що прийняття законів, які негайно забезпечать мирне врегулювання війни на Донбасі, формування коаліції та уряду, зниження тарифів та припинення тарифного геноциду є першочерговими завданнями, які повинен виконати новий парламент.

"Новообрана Рада повинна терміново ухвалити рішення, що полегшать життя людей на територіях біля зони військових дій. Для цього ми пропонуємо утворити у складі новообраної Ради Комітет з комплексного вирішення проблем Луганської і Донецької областей", - наголосив Льовочкін.

Звертаючись до представників президентської фракції, опозиційний політик наголосив на необхідності якнайшвидше сформувати коаліцію та уряд.

"Це необхідно для ухвалення законів, спрямованих на формування сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці, повернення трудових ресурсів – українців з-за кордону, подолання корупції і, найголовніше, бідності. Необхідно зменшити щомісячні платежі українських сімей за нинішніми тарифами та припинити тарифний геноцид. Потрібно також негайно прийняти пакет медичних законів, щоб люди могли отримувати медичні послуги", — підкреслив Льовочкін.

Окремо політик зупинився на необхідності прийняти закон "Про опозицію" та припинити ганебну практику Ради минулого скликання, у якій опозиція була позбавлена належних їй контрольних функцій у державі.

"Звертаюся до новообраних колег-депутатів: не повторюйте помилок своїх попередників. У далекому 2014 році так само у цій кімнаті утворили коаліцію з-понад 300 депутатів, і з мотивів політичної жадоби фактично позбавили опозицію участі у роботі Ради будь-яких контрольних функцій. Ми виступаємо за те, щоб опозиція була представлена у Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Антимонопольному комітеті та решті державних регуляторів. Опозиція також повинна бути присутньою й у президії ВРУ", - наголосив Льовочкін.

Політик також подякував виборцям за довіру до "Опозиційної платформи - За життя" під час дострокових парламентських виборів та запевнив, що фракція докладе всіх зусиль для покращення життя кожного громадянина України.

"Опозиційна платформа - За життя" готова працювати в опозиції, але ми будемо працювати виключно в інтересах нашої держави і народу України. Наші голоси завжди будуть підтримувати все, що робитиме Україну сильнішою, незалежнішою й заможнішою країною", - підсумував Сергій Льовочкін.