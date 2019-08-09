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09 серпня 2019, пʼятниця, 15:44 142
Економіка 2019-08-09T17:00:02+03:00
Українські Новини
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" побудовано на словах одного експерта, – Трохимець

Справа НАБУ щодо "Роттердам+" побудовано на словах одного експерта, – Трохимець

Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua
Олександр Трохимець. Фото: epravda.com.ua

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець, коментуючи прес-конференцію керівництва Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), заявив, що неприпустимо, коли висновки НАБУ в суспільно важливих справах ґрунтуються на точці зору одного експерта.

Про це повідомило інтернет-видання "Оюозреватель".

"Щонайменше не солідно, коли НАБУ грунтує висновки та оголошує підозру на базі думки одного експерта. А якщо брати до уваги, що мова йде про таке суспільно важливе питання, як формула "Роттердам+", це категорично неприпустимо. Тим більше, що ім'я цього експерта є засекреченим. Виходячи з виступу Ситника, навіть не зрозуміло – думка експерта висловлена письмово або усно", – сказав Трохимець, коментуючи прес-конференцію директора НАБУ Артема Ситника.

Під час прес-конференції Ситник заявив: "Кожна зі складових формули ("Роттердам+") досліджувалася на предмет її обґрунтованості. І, як наслідок вивчення з самого початку, коли почалося обговорення цього тарифу, закінчуючи тим, які були викликані наслідки. Це не мої слова та не слова навіть прокурора. Це слова експерта, який зробив ці висновки на підставі постанови про призначення експертизи детектива".

Трохимець також звернув увагу на можливий комерційно-замовний характер подібних висновків невідомого експерта. "Пам'ятаю, на початку року академік Валерій Геєць говорив, що проведення подібних експертиз є своєрідним бізнесом. До речі, він тоді розповідав саме про "Роттердам+", – зазначив президент Асоціації енергетики України.

Нагадаємо, 8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем 6 особам, які причетні до введення формули "Роттердам+".

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