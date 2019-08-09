"Фармак" і "Українська медична місія" підписали меморандум про співпрацю у сфері охорони здоров'я

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) і громадська організація "Українська медична місія" підписали меморандум про співпрацю в сфері охорони здоров'я.

Підписання меморандуму відбулося в п'ятницю в офісі компанії "Фармак".

Даний меморандум передбачає взаємодію в питаннях сприяння захисту прав медичних працівників та пацієнтів, надання їм інформаційно-консультаційної допомоги, включаючи проведення спеціальних курсів, семінарів та інших заходів.

Також "Фармак" і "Українська медична місія" співпрацюватимуть при розробці пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів для забезпечення здоров'я населення України.

"Приєднавшись до мережі Глобального Договору ініціативи ООН поряд зі світовими фармкомпаніями, "Фармак"на високому міжнародному рівні довів відповідність глобальним трендам сталого розвитку. Одна з основних цілей сталого розвитку –міцне здоров’я населення світу. Діяльність "Фармак"спрямована на її виконання. Ми робимо доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи людині бути здоровою та щасливою, завдяки європейським стандартам якості, інноваціям, постійному розвитку, професіоналізму та сталій репутації відповідального бізнесу й надійного партнера. Ми реалізуємо низку проектів,спрямованих на підвищення рівня кваліфікації українських лікарів", - сказала директор із маркетингу та продажів АТ «Фармак» Сусана Халілова.

За її словами, у межах проекту "Рівень" за 8 років більш ніж 10 000 лікарів підвищили рівень своїх знань, відвідавши тренінги й навчальні заходи, організовані "Фармак".

"Саме тому ми починаємо співпрацю з "Українською медичною місією", яка сприяє впровадженню інноваційних підходів до діагностики та лікування пацієнтів та створення умов для професійного розвитку лікарів України. Уже найближчим часом умежах реалізації спільного проекту «Української медичної місії» та Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення "Право на життя" буде надана мобільна медична консультативно-діагностична допомога та необхідні лікарські засоби лікарям і населенню районів Луганської, Донецької областей вздовж лінії розмежування»,–зазначила Халілова.

У свою чергу голова правління і засновник "Української медичної місії" Дмитро Вернигор зазначив, що для них дуже важлива співпраця з представниками фармацевтичного бізнесу України.

"У ситуації, яка зараз склалася в низці регіонів нашої країни, на жаль, без благодійної допомоги стабільне функціонування системи охорони здоров’ята надання спеціалізованої медичної допомоги населенню неможливе. Це особливо актуально для прилеглих до зони розмежування районів Луганської та Донецької області, де через логістичні та інші перепони пацієнти не мають доступу доякісного лікування. Ми дуже вдячні нашим партнерам з АТ "Фармак", які почули та зрозуміли потреби пацієнтів і готові їм допомагати, починаючи із найуразливіших регіонів та найболючіших проблем", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, "Українська медична місія" реалізує низку важливих для країни проектів, зокрема, медичний проект "Право на життя", який реалізується в межах спільного проекту "Української медичної місії" та Фонду Організації Об’єднаних Націй у галузі народонаселення –це спеціалізована мобільна медична консультативно-діагностична допомога населенню районів Луганської, Донецької областей вздовж лінії розмежування.

Також реалізується медичний проект "Ендовенозне зварювання".

Згідно з повідомленням, ендовенозне електрозварювання (ЕВЕЗ) – це нова українська технологія лікування варикозної хвороби, яка за своїми характеристиками та результатами не поступається сучасним світовим методикам, як-отендовенозна лазерна коагуляція та радіочастотна абляція.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.