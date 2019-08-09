Люди не в змозі платити за комуналку, потрібно списати заборгованість за послуги ЖКГ і знизити тарифи, – Бойко

Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко заявив, що громадяни України не в змозі зараз оплачувати комунальні послуги, тому необхідно списати заборгованості, що вже накопичилися, за послуги житлово-комунального господарства (ЖКГ) і зменшити діючі тарифи.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Бойко зазначив, що якщо не знизити тарифи і не списати заборгованість людей за комуналку, то вона продовжить наростати як сніжний ком, що загрожує комунальним колапсом. "Левова частка з 60 млрд гривень, які люди заборгували за послуги ЖКГ – це борги за газ. 80% цієї суми – це заборгованість людей, які були просто не в змозі платити за захмарними тарифами, лише невелика частина споживачів просто скористалися ситуацією. Тому доведеться списувати ці борги, інакше вони будуть наростати, і цьому колапсу ніяк не запобігти", – сказав політик.

"Але ключове – це зниження тарифів. Бідність, яка охопила країну, є, в тому числі, наслідком тарифного геноциду, влаштованого попередньою владою. Ми закріпимо наші домовленості з РФ, завдяки чому навіть в опалювальний сезон можна буде знизити тарифи", – підкреслив Бойко.

Нагадаємо, завдяки домовленостям, досягнутим Юрієм Бойко і головою Політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком з керівництвом Російської Федерації (РФ), вартість газу для українських споживачів може бути знижена до 3 800 гривень за 1 тис. куб. метрів природного газу.