Принцип імпортного паритету, застосований в "Роттердам+", є міжнародної практикою, - Корольчук

Принцип імпортного паритету, який застосовано в формулі "Роттердам+", діє у більшості країн. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в блозі інтернет-видання "Кореспондент".

"Принцип імпортного паритету, звичайно, не в НКРЕКП винайшли. Він застосовується у переважній більшості країн, а там де не застосовується – цим країнам лише гірше. Про це стверджують в Європейської асоціації вугілля і лігніту (Euracoal). Представники асоціації наводили приклади двох основних підходів до ціноутворення на вугілля. З одного боку Великобританія свого часу відмовилася від імпортного паритету й це призвело до економічного банкрутства місцевої вугільної галузі. З іншого боку є Туреччина і Китай, де діє імпортний паритет й це дозволило запустити систему підтримки вітчизняної вугільної галузі. До речі, британці, "дали задню" та повернули імпортний паритет, щоб забезпечити об’єктивне ціноутворення на вугілля", - написав Корольчук.

Експерт навів слова голови Європейської асоціації вугілля і лігніту Берні Ріккетса, який, коментуючи формулу імпортного паритету для встановлення ціни вугілля "Роттердам+", сказав: "Принцип імпортного паритету - не український винахід, він застосовується по всьому світу. Німеччина використовувала принцип імпортного паритету, Великобританія використовує принцип імпортного паритету. У світі є багато прикладів, де використовується імпортний паритет, і ви вибрали бенчмарк, щоб визначати і розраховувати ціну за імпортним паритетом".

Юрій Корольчук також наголосив, що формула не обов’язково передбачає імпорт вугілля, вона встановлює ціновий орієнтир для українських вугледобувних підприємств та створює умови для активізації видобутку палива.

"Формула "Роттердам+" дає можливість покривати витрати на імпорт, хоча не обов’язково передбачає сам імпорт – вона встановлює ціновий орієнтир для українських шахт. Значна частина електроенергії в Україні виробляється на вугільних ТЕС, відповідно, є нагальна потреба в нарощуванні видобутку вугілля. Формування ціни електроенергії в Україні через її прив’язку до міжнародних цін на енергоносії створює сприятливі умови для активізації вуглевидобутку", - заявив експерт.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру 6 особам у так званій справі "Ротердам+".

3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.