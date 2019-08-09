Національна збірна України з футболу вперше зіграє з триразовим чемпіоном Африки - командою Нігерії, - УАФ

"10 вересня національна збірна України вперше в історії зіграє товариський матч з триразовим чемпіоном Африки - збірною Нігерії, яка нещодавно підтвердила статус однієї з найсильніших команд континенту бронзовими медалями Кубка Африки-2019!" Про це на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Футбольний функціонер запропонував членам Виконкому УАФ затвердити місцем проведення поєдинку стадіон "Дніпро-Арена". "Не дивлячись на перенесення товариського матчу з турками, який мав відбутися в листопаді минулого року в Дніпрі, таке рішення буде абсолютно логічним і справедливим! Цей матч стане прекрасним подарунком Дніпру - головному форпосту України на сході і першим поєдинком збірної в місті за останні десять років! ", - зазначив Павелко.

Президент національної футбольної асоціації також запропонував виконкому УАФ затвердити місцем проведення товариського матчу Україна - Естонія, запланованого на 14 листопада, запорізьку "Славутич-Арену".

"Уразі схвалення ініціативи Виконкомом ця зустріч стане першим в історії матчем національної збірної в Запоріжжі! Обидві пропозиції вже отримали повну підтримку тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Таким чином ми розширимо географію виступів збірної в Україні і синьо-жовті отримають в цих матчах потужну підтримку нескореного козацького краю!", - резюмував Андрій Павелко.

Як повідомлялося, Національная збірна України з футболу посідає перше місце у відбірковій групі "В" до Чемпіонату Європи. Наша команда після 4 проведених матчів набрала 10 очок, тричі обігравши суперників і звівши 1 матч внічию.