Як пиляють бюджет луганського "енергоострова", - ЗМІ

Наприкінці липня міністр енергетики Ігор Насалик підсунув прем’єр-міністру на підпис проект урядової постанови "Про запобігання надзвичайній ситуації в Луганській області", інформує портал "Наші гроші".

Йдеться про те, що українська частина Луганщини може у будь-який момент залишитись без світла, яке там виробляє виключно Луганська ТЕС із групи ДТЕК. Оскільки Україна так і не проклала залізничну колію, щоби підвозити антрацит на Луганську ТЕС зі своєї території, то там довелось палити газ. А він набагато дорожчий від вугілля.

Насалик пропонує вихід у зниженні ціни газу для ДТЕК Луганська ТЕС: "Нафтогаз" має продавати паливо по 2 895 грн. за тисячу кубів (без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл). Це майже удвічі дешевше від актуального прейскуранту "Нафтогазу" в 5 204 грн. Тобто державі пропонують націоналізувати збитки, які могли б лягти на ДТЕК.

Щоб не потрапити у таку пастку, держава вже давно мала розробити обхідні шляхи доставки електроенергії з материка на "луганський енергоострів". Але єдиний відомий такий проект під дахом "Укренерго" саботували і перетворили у "маржинальну" годівничку.

Йдеться про будівництво Кремінської підстанції в Луганській області.

Якщо по-простому, "Укренерго" має побудувати там нову підстанцію. Вона повинна виконати функцію великого подовжувача на кілька розеток, увімкнутого в енергосистему "материкової" України і закинутого на територію Луганщини.

"Укренерго" ще у 2016 році оголосило тендер на будівництво підстанції "Кремінська", на яку мали затягнути повітряні лінії 500 кВ Донбаська-Донська та 220 кВ Кремінська-Ювілейна. Очікувана вартість торгів становила 1,08 млрд грн. (тут і далі всі ціни будуть вказані без ПДВ). Чверть цієї суми припадала на елегазові розподільчі перемикачі КРПЕ 500 кВ і КРПЕ 220 кВ виробництва корпорації "Hyosung" (Корея).

У травні 2017 року ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія" ("КЕБК") виграла цей тендер.

Відмітимо, що корейські перемикачі ввозились в Україну за контрактом між німецькою фірмою "Mewako GmbH" та українською ПрАТ "СВС-Дніпро". А не по угоді між виробником "Hyosung" і тендерним підрядником "КЕБК".

І ось нарешті настав травень 2019 року, коли "Укренерго" і "КЕБК" уклали чергову додаткову угоду про підйом ціни на перемикачі. Таким чином, дорогою від митниці до тендеру розподільчі пристрої набрали додаткової "державної ваги" у розмірі $2,77 млн. І це ми ще не знаємо, як змінювалась ціна між корейським виробником і німецькою "прокладкою", тобто скільки коштів залишилось одразу на закордонних рахунках. Але бачимо "дельту" між тендерним переможцем і пов’язаним імпортером, адже "СВС-Дніпро" є засновником "Київської енергетичної будівельної компанії".

Керівником "СВС-Дніпро" є Микола Кравченко, який раніше очолював департамент капітального будівництва та реконструкції ПАТ "Київенерго" із групи "ДТЕК" Ріната Ахметова та працював у Мінпаливенергетики під керівництвом Івана Плачкова, котрий наразі очолює наглядову раду ДТЕКівського "Київенерго".

Не будемо переповідати чутки про зв’язок тендерних успіхів "КЕБК" за часів Порошенка з куратором енергетичної галузі Ігорем Кононенком. Та про вплив останнього на "Укренерго" Всеволода Ковальчука, у якого теж великий бекграунд в тендерах держкомпанії. Значно важливішим є те, що у первинно оголошеному тендері підстанцію "Кремінська" планували збудувати ще у 2018 році. Але замість того замовник і підрядник півтора десятки разів укладали додаткові угоди, зокрема про підняття цін (вартість угоди зрештою виросла з 1,06 млрд грн. до 1,11 млрд грн.). А підстанція досі так і не добудована!

Натомість, якби замовники і будівельники замість швидкого розподілу "дельти" на швидкій товарній поставці перемикачів більше переймались саме будівництвом, то Кремінська підстанція вже зараз дозволила б Україні забути про геморой із поставкою вугілля на Луганську ТЕС і не перейматися підтримкою бізнесу Ріната Ахметова коштом державних дотацій.