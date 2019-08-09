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09 серпня 2019, пʼятниця, 12:49 11
Економіка 2019-08-09T12:49:34+03:00
Українські Новини
Баржа з херсонськими кавунами відправиться до Києва до 19 серпня

Баржа з херсонськими кавунами відправиться до Києва до 19 серпня

Кавуни. Фото: oi5.ru
Кавуни. Фото: oi5.ru

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявив, що баржа з кавунами відправиться з Херсонської області до Києва наприкінці наступного тижня (12-18 серпня).

Про це він повідомив в ефірі ранкової програми телеканалу 1+1 "Сніданок з 1+1", передають Українські Новини.

"Баржа обов'язково буде... в кінці наступного тижня баржа з Херсонської області відправиться в Київ", - сказав Гусєв.

При цьому він зазначив, що наразі врожайність кавунів в області вже перевищує минулорічну майже в 2 рази.

Таким чином, очікується врожай на рівні 300 тис. тонн.

Також Гусєв сподівається, що у зв'язку з великим урожаєм ціни на кавун знизяться порівняно з минулим сезоном.

Як повідомляли Українські Новини, 25 серпня 2018 "Нібулон" доставив першу в 2018 році партію кавунів баржею в Переяслав-Хмельницький, звідки автотранспортом кавуни були доставлені в торговельні мережі Києва.

31 липня 2017 року баржа вирушила з Херсонської області по Дніпру до Києва, вперше після 14-річної перерви.

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