Кличко заявив про спроби підкупити депутатів Київради для зриву наступного її засідання

Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати наступне засідання.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає сайт мера Києва.

"Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон, - наголосив Кличко. - Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу "1+1". На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування "висмоктаних з пальця" справ. Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні", - написав Кличко

Він також подякував мешканцям Києва і всім українцям за підтримку, яку вони йому висловлюють.

"Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей- знайомих і незнайомих- подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям, - підкреслив Кличко. - Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього "електричного" крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті".