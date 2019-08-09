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09 серпня 2019, пʼятниця, 10:51 367
Економіка 2019-08-09T11:15:01+03:00
Українські Новини
Роттердам + дозволяв стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів, - ЗМІ

Роттердам + дозволяв стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів, - ЗМІ

Формула Роттердам+ дозволяла довгий час стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів. Про це пише "Апостроф".

"З 1 липня 2019 року в Україні запрацював оптовий ринок електроенергії, а значить, формула перестала діяти одночасно із запуском вільного ринку електроенергії. І що тепер? Фактична ринкова ціна вугілля, по якій шахти продають вугілля після введення ринку, становить 2,5 - 2,8 тис. грн./тонну. Тариф для промислових споживачів очікувано виріс на 25%. А якби формула продовжувала діяти, то по "Роттердам +" ціна вугілля становила б 1730 грн./тонну. Що природним чином впливало б на підсумкову вартість електроенергії для промспоживачів. Тобто стає очевидним той факт, що саме завдяки затвердженим регулятором порядку (формулою "Роттердам +), вдавалося реально стримувати зростання тарифів".

Як пише видання, до введення формули в Україні діяло ручне ціноутворення на вугілля, яке суперечило міжнародній практиці і на ділі вело до всіляких маніпуляцій.

"Важливе питання - чи була альтернатива формулою тоді, в далекому 2016 році, коли Нацкомісія прийняла постанову про цю методику? Навряд чи. Сьогодні енергоексперти говорять про те, що середня собівартість вугілля державних шахт знаходиться на рівні 3700 грн./тонну. Коли в пресі експерти кажуть, що не можна дивитися на імпортне вугілля в якості індикатива ціни, так як у нас нібито досить свого, то важливо зрозуміти, а яким повинен бути внутрішній індикатив для визначення вартості вугілля? Це ті самі 3,7 тис. грн. на державних шахтах? Або краще все ж оріентуватися на прозорі біржові дані, використовуючи їх як індикатор, - на світові індекси?", - пише видання.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру шістьом особам, нібито причетним до впровадження формули "Роттердам +".

Економісти одностайні - активізація розслідування НАБУ пов'язана зі значним впливом Ігоря Коломойського на нову владу. Так, інвестаналітик Сергій Фурса заявив, що справа Роттердам+ безпосередньо пов'язана з поверненням олігарха в Україну.

Аналогічної думки дотримується економіст Борис Кушнірук.

"Те, що все це лише підігрування Коломойському і нинішнім можновладцям, для мене цілком очевидно. Керівництво НАБУ і САП просто хоче довести свою корисність сьогоднішнім керівникам держави. І головним аргументом повинен бути не рівень компетентності та професіоналізму. Два роки їх діяльності показали, що там її немає. Головне - це готовність виконати будь-яку примху чиновників і впливових олігархів", - написав він.

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