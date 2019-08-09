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09 серпня 2019, пʼятниця, 10:29 16
Судова влада 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
З кар'єру "Укрзалізниці" щебінь в Росії експортували без документів більш ніж на мільйон гривень

З кар'єру "Укрзалізниці" щебінь в Росії експортували без документів більш ніж на мільйон гривень

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому директору Трудівського кар'єра, що входить до складу підприємств "Укрзалізниці", в розтраті 1,2 млн гривень при експорті щебеню в Росію.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби бюро, передають Українські Новини.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП 6 серпня 2019 повідомили про підозру колишньому директору Трудівського кар'єроуправління ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" (нині - виробничий підрозділ філії "Центр управління промисловістю "ПАТ "Укрзалізниця"). Слідство вважає, що чиновник причетний до розтрати державного майна в особливо великих розмірах", - сказано в ньому.

Дії підозрюваного кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як з'ясувало слідство, в кінці 2013 - на початку 2014 року директор Трудівського кар'єра, зловживаючи службовим становищем та діючи за попередньою змовою з керівником приватного товариства, зареєстрованого в Донецьку, створив видимість законних підстав для реалізації щебеневої продукції приватній компанії шляхом оформлення договору поставки.

Надалі держпідприємство відвантажило 19 765 тонн щебеню, який залізницею експортували в Російську Федерацію.

Однак жодних бухгалтерських документів на підтвердження зазначених правовідносин з держпідприємством складено не було і відповідних розрахунків не проведено.

Згідно з висновками судово-економічних експертиз, такими діями інтересам держпідприємства завдано збитків 1 200 000 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, частина ЄС складає в експорті України 42,6%, тим часом як частина Росії в українському експорті становить 7,7%.

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