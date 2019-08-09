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09 серпня 2019, пʼятниця, 09:46 284
Політика 2019-08-09T10:45:01+03:00
Українські Новини
Голик назвав шість пріоритетів для нової Верховної Ради

Голик назвав шість пріоритетів для нової Верховної Ради

Юрій Голік. Фото: прес-служба
Юрій Голік. Фото: прес-служба

Радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а нині керівник програми "Регіональний розвиток" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Голик в авторській колонці на сайті "Цензор" "Чого хотілося б від нової Верховної Ради" перерахував шість пріоритетів для народних депутатів.

"На жаль, минулий склад Ради виявився нездатним провести скільки-небудь глобально значущі економічні реформи. Маса прогресивних, важливих і потрібних законів роками припадала пилом в комітетах Ради. Тому окремими експертами вже знайдена маса "пояснень" - поганий президент, погані прем'єри і Кабміни, народ не той. Але, якщо бути до кінця чесними, сама Рада була на це не здатна. В силу маси суперечливих інтересів груп впливу всередині парламенту і майже кожної фракції. В результатіа ні земельної реформи, ані реальної великої приватизації, ані податкового або регуляторного прориву не сталося. Три фракції у новій Верховній Раді декларують свою прихильність економічним реформам. Що вони можуть зробити?"- написав Голик.

На його думку, пріоритетами депутатів повинні стати земельна реформа, велика приватизація, виведення економічних правопорушень з підслідності СБУ і поліції, захист інвесторів, інфраструктурний прорив на рівні законів і нормативів і легалізація грального бізнесу.

"Земельна реформа - найбільш доступний інструмент інвестиційного прориву. При цьому не особливо важливо яку модель ринку землі буде обрано. У будь-якому випадку це призведе до формування величезного ринку з масою гравців, зрозумілим активом з ясною цінністю і доданою вартістю. Давайте визнаємо чесно - ринок землі в Україні і так є. Але він повністю в тіні. Все, що потрібно зробити, легалізувати те, що і так функціонує", - вважає Голик.

Він також упевнений, що велика приватизації скоротить корупцію і підвищить ефективність підприємств, а створення спеціальної служби фінансових і економічних розслідувань позбавить співробітників СБУ і поліції "спокус".

"Кожен інвестор, який заходить сьогодні в Україну в перший раз або реінвестує в великий проект, - справжній герой. Але кожна інвестиція має отримувати захист від рекету або свавілля того чи іншого регулятора", - впевнений Голик.

Він також вважає, що новий парламент може і повинен зробити інфраструктурний прорив на рівні законів і нормативів: "Мова йде про дерегуляцію і демонополізацію всього ринку перевезень. Якщо порти, дороги - автомобільні дороги та залізничні, аеропорти і аеромаршрути перестануть бути полем корупції та монополізму, українська економіка отримає максимальний стимулюючий ефект. До того ж прискориться формування єдиного культурного і громадського простору. Тому що коли з кінця в кінець країни неможливо доїхати не втративши по дорозі колеса, про яку єдність може йти мова?".

Нарешті, Голик пропонує легалізувати гральний бізнес, який зараз знаходиться в тіні: "Давайте не будемо закривати очі і розповідати, що грального бізнесу в країні немає". Він упевнений, що легалізація призведе до скорочення тіньового бізнесу і корупції в політиці та правоохоронних органах, дасть бюджетам більше податків.

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