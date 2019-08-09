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  • "Роттердам +" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков
09 серпня 2019, пʼятниця, 09:45 374
Економіка 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
"Роттердам +" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков

"Роттердам +" дозволив забути про віялові відключення електроенергії і ручне ціноутворення, - Плачков

Введення формули "Роттердам+" дозволило забути про віялові відключення електроенергії і ручне регулювання цін на вугілля. Про це заявив Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

"Після введення "Роттердам+" ми забули про загрозу віялових відключень, ми забули про аналіз кількості вугілля на складах і т.п.", - заявив Плачков.

Коментуючи факт затримання детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКУ Володимира Євдокімова та повідомленні про підозру шістьом особам по так званій справі "Роттердам+", Плачков висловив упевненість, що розслідування НАБУ в кінцевому підсумку призведе до визнанням формули "Роттердам+" економічно обґрунтованою.

"У чому полягала формула "Роттердам+"? Що вугілля можна було купувати за ціною, не вище ціни, яка визначається на біржі в Роттердамі плюс доставка. І я впевнений, що після перевірки реальних цін, за якими купувалося вугілля, ця ситуація закриється. тому що насправді ніхто не купував, наскільки у мене інформація є, вугілля за тією ціною, яка визначалася за формулою як максимально допустима ціна", - вважає експерт.

На думку експерта, введення формули "Роттердам +" зробило ціноутворення прозорим, замість існуючого до цього ручного регулювання цін на вугілля, що породжувало багато проблем, в тому числі і дефіцит вугілля.

"Це була абсолютна прозорість. І ціноутворення формувалося на ринкових умовах. Не міністерство або НКРЕКП визначало ціну вугілля, що призводило до того, що за тією ціною, яку визначили, вугілля не було, компанії не могли його купувати або купували зі збитками, або на складах його не було", - нагадав Плачков.

Він також зазначив, що в "Роттердам+" була закладена методика імпортного паритету, що дозволило енергогенеруючим компаніям мати вибір постачальника вугілля.

"Імпортний паритет - це максимально допустима ціна. Це дозволяло генеруючим компаніям маневрувати, дозволяло оперативно закуповувати вугілля, вписуючись в цю ціну, і забезпечувати станції паливом. А електростанції забезпечували електроенергією енергосистему", - повідомив Плачков.

Експерт вважає, що якби формула "Роттердам +" свого часу не була введена, це призвело б до дефіциту електроенергії і її відключень, перш за все, для промислових споживачів.

3 березня 2016 Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, якою затвердила методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію базувалася на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

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