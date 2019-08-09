У Чехії в ДТП загинули двоє українців, - ЗМІ

В Чехії в результаті ДТП загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє видання "Галка".

На трасі між Хрудимом та Пардубіце 6 серпня сталося лобове зіткнення Renault Master, Ford Transit, повідомляє місцеве видання Deník.

Одна людина загинула на місці аварії, ще четверо отримали поранення. Через деякий час стало відомо, що ще одна людина внаслідок отриманих поранень померла в лікарні.

"Одним автобусом керував двадцятирічний чоловік. Він їхав з Хрудима до Пардубіце. Їхали п'ятеро іноземців, їх водій не вижив в аварії. Загинув на місці аварії. Троє поранених були перевезені в лікарню Градець Кралове", інші двоє потрапили до лікарні в Пардубіце і Хрудиме", – цитують регіонального представника швидкої допомоги Олеся Малого.

За його словами, одного з чоловіків перевезли рятувальним вертольотом.

В машині було п'ятеро громадян України, повідомляє "Галка".

За інформацією видання, загиблі – з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Перед аварією вони вже працювали деякий час в Чехії. В одного з чоловіків залишилася дочка і син шкільного віку. У іншого – син.

Зазначається, що тіла прикарпатців привезуть в Україну у п'ятницю.

ДТП в Чехії. Фото: Denik.cz