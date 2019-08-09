підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
09 серпня 2019, пʼятниця, 09:25 11
Події 2019-08-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
У Чехії в ДТП загинули двоє українців, - ЗМІ

У Чехії в ДТП загинули двоє українців, - ЗМІ

ДТП у Чехії. Фото: Denik.cz
ДТП у Чехії. Фото: Denik.cz

В Чехії в результаті ДТП загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє видання "Галка".

На трасі між Хрудимом та Пардубіце 6 серпня сталося лобове зіткнення Renault Master, Ford Transit, повідомляє місцеве видання Deník.

Одна людина загинула на місці аварії, ще четверо отримали поранення. Через деякий час стало відомо, що ще одна людина внаслідок отриманих поранень померла в лікарні.

"Одним автобусом керував двадцятирічний чоловік. Він їхав з Хрудима до Пардубіце. Їхали п'ятеро іноземців, їх водій не вижив в аварії. Загинув на місці аварії. Троє поранених були перевезені в лікарню Градець Кралове", інші двоє потрапили до лікарні в Пардубіце і Хрудиме", – цитують регіонального представника швидкої допомоги Олеся Малого.

За його словами, одного з чоловіків перевезли рятувальним вертольотом.

В машині було п'ятеро громадян України, повідомляє "Галка".

За інформацією видання, загиблі – з села Суходіл Рожнятівського району Івано-Франківської області. Перед аварією вони вже працювали деякий час в Чехії. В одного з чоловіків залишилася дочка і син шкільного віку. У іншого – син.

Зазначається, що тіла прикарпатців привезуть в Україну у п'ятницю.

ДТП в Чехії. Фото: Denik.czДТП в Чехії. Фото: Denik.cz

Більше новин про: смертельна ДТП Чехія ДТП з українцями

Архів
Новини
Японське кредитне рейтингове агентство підвищило рейтинг України 11:06
На Китай рухається тайфун: оголошено червоний рівень небезпеки, тисячі людей готуються до евакуації 10:59
Роттердам + дозволяв стримувати тарифи на електроенергію для промислових споживачів, - ЗМІ 10:51
ДБР засекретило інформацію про справи Порошенка 10:42
З кар'єру "Укрзалізниці" щебінь в Росії експортували без документів більш ніж на мільйон гривень 10:29
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 18:27
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Наслідки негоди у Києві. Фото: facebook/KARS.Kyiv
Відео дня: у Києві сильна злива повалила дерева і перетворила дороги на річки 18:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok