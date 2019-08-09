Російський Boeing-738 залетів у повітряний простір України

Літак Boeing-738 російської авіакомпанії "Глобус" 7 серпня отримав від Украероцентру дозвіл на використання повітряного простору України у зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру, незважаючи на припинення авіасполучення між Україною і Росією ще в 2015 році.

Про це повідомляє прес-служба Украероруху.

Дозвіл було надано через ймовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею та Білоруссю.

"Російське судно, яке здійснювало переліт з італійського міста Барі до Москви, знаходилося в українському повітряному просторі 26 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Украерорух нагадує, що згідно з рішенням Державної авіаційної служби України, літаків, у тому числі і російським, може бути дозволений вхід у повітряний простір України в аварійних ситуаціях.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Україна офіційно перестала дружити з Росією.

25 жовтня 2015 року набула чинності припинення авіасполучення між Україною і Росією.