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08 серпня 2019, четвер, 18:58 30
Події 2019-08-08T20:24:25+03:00
Українські Новини
Одна жінка загинула та одна госпіталізована через негоду в Рівненській області 8 серпня

Одна жінка загинула та одна госпіталізована через негоду в Рівненській області 8 серпня

Одна жінка загинула та одна госпіталізована через негоду в Рівненській області 8 серпня. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

В селі Постійне (Костопільський район, Рівненська область) через сильні пориви вітру та дощу обірвалися проводи на лінії електропередач і впали на 83-річну жінку, яка йшла по дорозі з онукою.

Пенсіонерка загинула на місці події, а її внучка доставлена в Костопольскую районну лікарню у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду в Одеській області 3 серпня загинув один чоловік.

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