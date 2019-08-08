Одна жінка загинула та одна госпіталізована через негоду в Рівненській області 8 серпня

Одна жінка загинула та одна госпіталізована через негоду в Рівненській області 8 серпня. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області.

В селі Постійне (Костопільський район, Рівненська область) через сильні пориви вітру та дощу обірвалися проводи на лінії електропередач і впали на 83-річну жінку, яка йшла по дорозі з онукою.

Пенсіонерка загинула на місці події, а її внучка доставлена в Костопольскую районну лікарню у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду в Одеській області 3 серпня загинув один чоловік.