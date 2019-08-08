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8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210

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  • 8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210
08 серпня 2019, четвер, 18:27 197
Прес-центр 2019-08-08T20:30:02+03:00
Українські Новини
8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округ

8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210

8 серпня 2019 року, о 20:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210.

Сьогодні Верховний Суд розпочав  розгляд  позовної Сергія Коровченка до Центральної виборчої комісії про визнання протиправною бездіяльність ЦВК з приводу не встановлення результатів виборів та зобов’язання встановити результати виборів в одномандатному виборчому окрузі №210.

Станом на зараз, заслухавши доводи усіх сторін учасників процесу, суд вирішив оголосити перерву до  11:00, 9 серпня.

"Бездіяльність ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210 є порушенням законів і Конституції України. Підстав для того, щоб затягувати процес оголошення результатів немає", - переконаний Сергій Коровченко. – "Результат виборів по 210 округу має негайно бути оголошеним Центральною виборчою комісією".

Округ 210 є єдиним округом, де ЦВК не оголосила офіційних результатів виборів. Хоча протокол з уточненими після перерахунку голосів даними було прийнято ЦВК ще 6 серпня.

Нагадаємо, 21 липня 2019 року в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради України. Кандидат Сергій КОРОВЧЕНКО отримав лідерство на округу 210, набравши понад 21,2% голосів. Його опонент, Борис Приходько (заступник голови НБУ, 2012-2014 р.) через суд досягнув перерахунку голосів на 33 дільницях. 6 серпня ретельний перерахунок закінчився, повторнозасвідчивши перемогу Сергія КОРОВЧЕНКА. Протокол з поміткою "Уточнений" було прийнято ЦВК у той же день, після чого ЦВК оголосила перерву.

07 серпня 2019 року Шостий апеляційний суд міста Києва  прийняв рішення про скасування рішення Чернігівського окружного адміністративного суду за позовом Бориса Приходька про наявність порушень. "Оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об’єктивному дослідженні, як це передбачено ч. 1 ст 90 КАС України, колегія суддів прийшла до висновку, що позивач (Борис Приходько), в порушення вимог ч.ч. 1, 4 ст. 77 КАС України, не надав доказів на підтвердження обставин, за яких, на його думку, відбулося порушення вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України" з боку Окружної виборчої комісії ОВО №210.

8 серпня ОВК округу 210 провела звірку списків виборців, жодних розбіжностей не виявлено і протокол вже знаходиться у ЦВК. 

Cпікери:

  • Сергій Коровченко, кандидат по округу 210;
  • Віктор Сурник, адвокат Сергія Коровченка.

Акредитація за номером: +38 096 103 95 97, Іван Саюк (прес-секретар Сергія Коровченка).

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.
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