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08 серпня 2019, четвер, 17:10 140 Документ
Судова влада 2019-08-08T18:15:03+03:00
Українські Новини
Національна асоціація адвокатів звернеться до поліції у зв'язку з вчиненим проти адвоката Болдіна кримінальним

Національна асоціація адвокатів звернеться до поліції у зв'язку з вчиненим проти адвоката Болдіна кримінальним злочином

Адвокат (ілюстрація). Фото: partner-inform.de
Адвокат (ілюстрація). Фото: partner-inform.de

Національна асоціація адвокатів України (НААУ) звернеться до поліції через вчинення щодо її члена, адвоката Максима Болдіна кримінального правопорушення.

Про це йдеться у відповідній заяві комітету з прав адвокатів НААУ, яким володіє редакція.

До профільного комітету НААУ звернувся адвокат Болдін, який повідомив про те, що він піддався інформаційній атаці у зв'язку з можливим призначенням його на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА), в результаті якої проти нього було скоєно злочин, що передбачений ч. 1 ст. 397 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність захисника чи представника особи).

На думку комітету НААУ щодо захисту прав адвокатів матеріали, які розміщені на різних веб-сайтах, спрямовані на ототожнення адвоката та його клієнта, що неприпустимо у правовій державі.

У заяві Комітету наголошується, що публікації, в яких використовується інформація про професійну діяльність адвоката Болдіна, підготовлені з грубим порушенням законодавства України, а також принципів ООН.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України. А згідно з п. 14 Доповіді Спеціального доповідача з питання про незалежність суддів і адвокатів, який було оголошено 22 квітня 2016 на 71-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, принцип ототожнення адвоката з клієнтом, що дозволяє їм виконувати свої професійні обов'язки вільно, незалежно та не побоюючись застосування каральних заходів. У той же час, цей принцип сприяє забезпеченню ефективної реалізації права на захист.

Нагадаємо, 26 липня Президент України Володимир Зеленський виніс на громадське обговорення 5 кандидатур на посаду голови Одеської ОДА, серед яких був і Максим Болдін. Проти нього у ЗМІ розгорнулася масштабна кампанія, за якої, на думку самого Максима Болдіна стоять корупційні клани Одеси.

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