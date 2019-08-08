В опозиції назвали неприпустимим відкриття ринку землі без референдуму

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя", коментуючи анонсований Президентом України Володимиром Зеленським запуск ринку землі з 2020 року, назвала такий намір Президента неприпустимим без проведення загальнонаціонального референдуму з даного питання.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Відкривати ринок землі в нинішніх умовах, коли українська економіка знаходиться "на дні", а люди доведені до зубожіння – це злочин. Більш того, відкриття ринку землі може відбутися лише після загальнонаціонального референдуму. Це наша принципова позиція. Ніяка влада не має права самостійно приймати такі рішення", - вказано в заяві.

"Опозиційна платформа - За життя" акцентувала, що команда Зеленського так й не представила чіткого плану розвитку економіки і відродження вітчизняної промисловості. Замість цього зроблена заява про необхідність продавати сільськогосподарські землі.

Представники "Опозиційної платформи - За життя" категорично проти бездумного відкриття ринку землі. "Ми будемо боротися проти прийняття рішень такої колосальної важливості без урахування думки українських громадян. Також ми будемо ініціювати кроки і вносити пропозиції, спрямовані на реальний розвиток економіки – у країни просто немає часу на різного роду сумнівні "експерименти". Ми не дозволимо поставити країну на кін. Україна обов'язково буде демократичною, правовою і економічно потужною державою", - підкреслюється в заяві партії.