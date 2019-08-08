Прямі переговори є єдиним шляхом для досягнення миру на сході України, – Бойко

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко переконаний, що прямі переговори з самопроголошеними республіками, за участю Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки є єдиним шляхом для досягнення миру на сході України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

Політик зазначив, що добитися миру в Донбасі за допомогою санкцій не вдасться. "І самі ініціатори санкцій – США – вустами попереднього президента Барака Обами визнали, що санкції на політичні рішення в Росії не вплинуть", – сказав Бойко.

Він підкреслив, що припинити бойові дії та встановити мир можна лише шляхом прямих переговорів. "Ми вважаємо, що лише прямі переговори з невизнаними республіками, за участю РФ і місії Волкера-Суркова, яка на першому етапі ефективно себе проявила, – це реальний шлях до досягнення миру. Переговорний процес має базуватися на Мінських угодах, які можуть бути модифіковані з урахуванням того, що минув час. Сторони повинні досягти компромісу, і про це потрібно чесно сказати людям", – наголосив засновник "Опозиційної платформи - За життя".