Забудовник оскаржує в суді зупинку незаконних будівельних робіт в історичній частині Києва, - КМДА

Приватна студія художньо-архітектурний фонд "АРТ" оскаржує в суді зупинку незаконних будівельних робіт зі зведення клубного житлового будинку в історичній частині Києва а також штраф розміром в 51 тис. Гривень.Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Забудовник намагається в судовому порядку оскаржити припис Департаменту охорони культурної спадщини про призупинення незаконних будівельних робіт на вул. Нижньоюрківській, 8-Б (територія історичного ландшафту Київських гір і долини Дніпра, межі центрального історичного ареалу Києва, зона охоронюваного ландшафту згідно з генеральним планом, археологічна під охороною зона) ", - сказано в ньому.

Замовнику будівництва, приватній студії художньо-архітектурного фонду "АРТ", неодноразово направлялися приписи щодо зупинення будь-яких будівельних робіт, проте всі вони були проігноровані, внаслідок чого було накладено штраф розміром в 51 тис. Гривень.

"Зараз забудовник в судовому порядку намагається оскаржити розпорядження про призупинення робіт і накладення на нього штрафу. При цьому компанія порушила ряд законодавчих актів у сфері пам'ятників і містобудівного законодавства. Але головне - забудовник повинен був перед початком будівництва залучити археологів для дослідження території і надання відповідного висновку , чого зроблено не було. Забудовник не тільки зрізав значний шар археологічної грунту, але і вигнав майже два поверхи, незважаючи на припис про пріостан тичних робіт ", - наголошується в повідомленні.

Згідно з ним, орієнтовна сума завданих державі збитків становить 7,93 млн гривень.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вже звернувся в Міністерство культури, Державну архітектурно-будівельну інспекцію, Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва, Департамент містобудування та архітектури, Подільське управління поліції в Києві і Подільську районну адміністрацію з проханням вжити всіх необхідних заходів в межах повноважень для зупинки самовільного будівництва і знищення території пам'ятки та цінних наслоеній.По адресою вулиця Нижньоюрківська, 8-Б проводиться будівництво клубного житлового будинку "Марсель".

Проектом передбачено, що він буде складатися з 5 поверхів і мансарди.В будинку планується розмістити 51 квартіру.Заказчіком будівництва є приватна студія художньо-архітектурний фонд "АРТ", генеральним підрядником - компанія "Техстрой".

Станом на поточний момент документ, що дозволяє проведення будівництва, відсутній в реєстрі Держархбудінспекції.