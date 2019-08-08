Методика "Роттердам+" економічно обґрунтована, вона сприяла виходу України з енергокризи, – Волинець

Методика визначення ціни вугільної складової в тарифі теплових електростанцій (ТЕС), відома як "Роттердам+", економічно обґрунтована, вона дозволила вийти з енергетичної кризи та сприяла розвитку видобутку вугілля в Україні.

Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

"У розпал агресії Росії проти України ми купували в Росії електроенергію за аварійною схемою, за ціною в 2 рази дорожче. І вугілля з Росії та інших країн завозився в Україну в два, три, чотири рази дорожче, ніж український. Тоді ціна на українське вугілля була 830 гривень, а з Россії завозили за 100 доларів, тобто по 2 800, 3 000, 3 500 гривень, оскільки курс тоді доходив до 35 гривень за долар. Щоб подолати кризу в енергетиці, платити зарплату шахтарям, зберегти власні шахти, потрібно було піднімати ціну на вугілля. Крім того, на окупованій території залишилися всі, без винятку, шахти, які видобувають антрацитове вугілля. З 1 квітня 2016 року почали поступово піднімати ціну на українське вугілля до ринкового рівня. Адже електроенергія на шахти поставлялася за ринковими цінами, обладнання – за ринковими, пально-мастильні та інше – за ринковими. При цьому гроші з держбюджету на підтримку своєї вугільної промисловості не виділялися. І питання врегулювання ціни на українське вугілля був правильним, своєчасним. Нам вдалося подолати енергетичну кризу і стабілізувати ситуацію у вугільній галузі. Ми змогли спокійно пережити чотири зими, жодне місто не було заморожене", - повідомив Волинець.

На його думку, методика "Роттердам+" забезпечила прозоре та об'єктивне ціноутворення. Принцип імпортного паритету був єдиною раціональною моделлю для формування внутрішніх цін на вугілля. Також на думку лідера профспілок гірників, методика "Роттердам+" сприяла розвитку внутрішнього видобутку вугілля.

"Державні шахти отримали додатково більше 10 млрд гривень. Якщо б не була стабілізована ціна на вугілля, не була приведена до ринкового рівня, державних шахт вже б не було. Ми б опинилися перед катастрофою в енергетичному ринку", - упевнений Михайло Волинець.

Нагадаємо, 3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Згідно цієї методології, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). У серпні 2018 року НКРЕКП прийняла рішення про те, що формула "Роттердам+" припинить свою дію з моменту запуску нового ринку електроенергії. Дія формули "Роттердам+" припинилася з 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні конкурентного ринку електроенергії.

Економічну обґрунтованість і законність формули "Роттердам+" підтвердили Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) та Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.