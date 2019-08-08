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08 серпня 2019, четвер, 13:29 367
Економіка 2019-08-08T14:45:03+03:00
Українські Новини
Аеропорт Ярославського в Харкові встановив новий історичний рекорд за пасажиропотоком

Аеропорт Ярославського в Харкові встановив новий історичний рекорд за пасажиропотоком

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, за підсумками липня 2019 року встановив новий історичний рекорд за обсягами пасажиропотоку на міжнародних і внутрішніх перельотах.

"У липні 2019 року пасажиропотік аеропорту "Харків" склав 130,7 тисяч осіб. Це стало новим рекордом - кількість обслужених аеропортом за місяць пасажирів вперше перевищила позначку попереднього рекорду в 124 тисячі обслужених за місяць пасажирів", - повідомила компанія-оператор Міжнародного аеропорту  "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

В оприлюднених харківським аеропортом даних повідомляється про зростання пасажиропотоку в порівнянні з показниками липня 2018 року на 25% - тоді пасажиропотік склав 104,5 тисячі осіб. При цьому на міжнародних напрямках кількість пасажирів також зросла на 25% і склала 109,7 тисяч, а на внутрішніх напрямках - на 23% і склала 21 тисячу.

Всього в липні-2019 харківський аеропорт обслужив 531 виліт, що на 14% більше, ніж в липні-2018, коли кількість вильотів склало 465.

"Рекордні показники обумовлені розширенням географії перельотів для українських мандрівників з харківського аеропорту. У липні поточного року були анонсовані ще кілька нових напрямків, рейси за якими незабаром будуть запущені з Харкова, - в Прагу і Львів, а також запуск лоукост-рейсів Харків- Київ. Квитки на всі напрямки вже в продажу", - уточнили в прес-службі аеропорту Ярославського.

Згідно з даними компанії, що управляє "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, всього за сім місяців 2019 року послугами аеропорту скористалися 683,3 тисячі мандрівників - це на 25% більше, ніж за той же період минулого року. Кількість рейсів зросла на 15% і склала 3 009. Лідерство за популярністю серед липневих мандрівників утримують Анталія, Київ, Стамбул, Шарм-Ель-Шейх і Варшава.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належної їй аеродрому.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням числа партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.

Більше новин про: DCH Группа DCH Міжнародний аеропорт "Харків" Олександр Ярославський

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