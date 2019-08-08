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Прес-центр 2019-08-08T15:15:03+03:00
Українські Новини
12.08.19 11:00 Прес-конференція: #Марш_Захисників_України

12.08.19 11:00 Прес-конференція: #Марш_Захисників_України

12 серпня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція організаторів #Маршу Захисників України.

Організатор: Оргкомітет з представників різних громадських ветеранських, волонтерських та військових організацій і спілки родин загиблих Героїв.

24 серпня, на День Незалежності України, за ініціативи ветеранів та волонтерів відбудеться Марш захисників України. У Марші візьмуть участь члени родин загиблих захисників країни, військові, добровольці, ветерани та волонтери АТО та ООС, колишні політичні в'язні - учасники національно-визвольного руху та всі небайдужі громадяни.

Рух Маршу почнеться від парку імені Т. Г. Шевченка о 9:00. Колона пройде до Бессарабської площі, звідки прямуватиме Хрещатиком. О 9:30 колона вирівняє стрій біля ЦУМу і продовжить рух, щоб о 10:20 прибути на Майдан та почати шикування для заключної частини. О 10:50 шикування буде закінчено. Відбудуться колективне виконання гімну України та фотосесія.

Після закінчення офіційної частини Маршу всі бажаючі піднімуться до Михайлівської площі, де пройде вшанування пам’яті загиблих воїнів хвилиною мовчання, покладання квітів, урочистий молебень за полеглими в бою. По завершенню молебню там же відбудеться концерт, організований “Музичним Батальоном”.

Метою Маршу є вшанування пам’яті всіх, хто віддав життя за незалежність України, висловлення поваги тим, хто продовжує її захищати, та нагадування суспільству, що війна за незалежність та територіальну цілісність нашої країни ще триває.

Станом на 7.08.2019 свою участь у Марші Захисників підтвердило понад 7000 ветеранів з усієї України та невстановлена кількість цивільних. Також Оргкомітет отримав заявки на окремі колони майже всіх добровольчих формувань, волонтерських ініціатив та окремих ветеранських об'єднань списочною чисельністю від 50 осіб кожна.

Участь в Марші підтвердило Синодальне управління Військового Духовенства ПЦУ та капелани Протестантської Церкви. Оргкомітет опрацьовує питання міжконфесійної молитви з залученням усіх конфесій України.

Ветеранська спільнота з усієї України не тільки планує прибути до Києва, а і висловила бажання провести паралельні Марші Захисників України в своїх містах. Станом на 7.08.2019 проведення маршу-побратиму підтверджено у Львові, Миколаєві, Сумах, Запоріжжі та Одесі. Оргкомітет радо вітає цю ініціативу та закликає спільноту в інших містах робити аналогічно. Ми спостерігаємо неочікувано надпотужну консолідацію патріотичної спільноти, яка підтримує чітку мілітарну складову сучасної України і готова це демонструвати.

Учасники:

  1. Дмитро Шатровський - координація всіх підрозділів, виконання технічних завдань, комунікація із регіональними координаторами;
  2. Антон Колумбет, Ігор Марі - комунікація з КМДА та представниками силових структур, координація стюардів;
  3. Роман Федчук, Богдана Левицька - організація концертної програми;
  4. Олександр Войтко - адміністрація заявок;
  5. Ірина Міхнюк - координація членів родин загиблих;
  6. Євген Дикий - юридична підтримка;
  7. Андрій Медведько - прес-служба, медійна підтримка, виготовлення брендованої продукції;
  8. Дарія Цепкова - секретар, прес-служба;
  9. Олександр Місюра, Павло Білоус, Володимир Зінченко, Селлеі-Довженко Аттіла, Дмитро Лінько, Іван Кішка, В’ячеслав Марченко - медійна підтримка, адміністрування сторінок ФБ, виконання технічних завдань.

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