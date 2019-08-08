ГПУ проігнорувала рішення ЄСПЛ за фактами порушення Горбатюком прав людини, - Захаров

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров заявляє, що Генеральна прокуратура проігнорувала рішення Європейського суду з прав людини, який встановив факти порушення прав людини з боку Сергія Горбатюка у справі "Яременка проти України".

Про це він повідомив у коментарі Українським Новинам.

Він повідомив, що Європейський суд з прав людини визнав неприпустимими докази ГПУ, які стали підґрунтям для звинувачення Олександра Яременка у тяжкому злочині, за що він відбуває довічне ув'язнення.

"Міністерство юстиції, з метою забезпечення виконання цих рішень (ЄСПЛ), звертається у відповідні органи для розгляду цього рішення, щоб ті, в свою чергу, прийняли відповідні заходи. Якщо мова йде про рішення ЄСПЛ, які стосуються невиплати боргів із зарплат, тобто, там де немає криміналу, то в 80% випадках порушують справи і стягують з цих підприємств відповідні суми назад у бюджет. А де стосується порушень статей 2, 3, 5, тобто права на життя, захист від катувань, незаконне затримання або арешту, права на справедливий суд, то дії правоохоронців, які призвели до цих порушень, насправді є ні чим іншим як кримінальним злочином. І зазвичай Мін'юст у таких справах звертається до ГПУ, щоб Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактами, які викладені в рішенні ЄСПЛ. Але Генпрокуратура жодної справи не порушила. Тобто, всі ці дії правоохоронців залишаються повністю безкарними, як і залишилися безкарними дії слідчих у справі Яременка", - сказав він.

За його словами, проблема полягає в тому, що згідно закону України про виконання рішення та використанні юриспруденції Європейського суду, необхідно прийняти індивідуальні та загальні заходи для його виконання.

"Ще раз повторюю по Горбатюку. Мін'юст звернувся до ГПУ, але вона нічого не стала робити. Це стосується всіх справ по 2, 3, 5 статтях у кримінальних аспектах. Жодної справи ГПУ не відкрила. Саме тому, Комітет Міністрів Ради Європи не зняв зі свого контролю виконання всіх рішень проти України за цими статтями", - додав він.

Захаров також зазначає, що чиновника, дії якого ЄСПЛ оцінив як порушення прав людини, можна люструвати тільки на підставі рішень українського суду.

"Люстрація в таких випадках, повинна ґрунтуватися на вирішенні національного суду", - повідомив він.

Нагадаємо, Горбатюк був слідчим у справі українця Олександра Яременка, який подав скаргу на дії слідства в ЄСПЛ.

Раніше, в соціальній мережі Facebook представники громадськості та правозахисники підняли тему зазначеного рішення ЄСПЛ, Горбатюка і "справи Яременка" у контексті подій, які розгорнулися навколо суддів Окружного адміністративного суду Києва.