Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко

Президента Володимира Зеленського намагаються переконати в тому, щоб призначити керівником відділу "К" СБУ Києва і Київської області одіозного Олександра Білоуса. Також на цій посаді глава СБУ Іван Баканов бачить свою креатуру - не менше скандального Володимира Горбенка. Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бойко.

За його словами, глава Офісу президента Андрій Богдан разом зі столичним забудовником Андрієм Вавришем, а також гендиректором телеканалу "1+1" Олександр Ткаченком намагаються проштовхнути свою людину на посаду голови СБУ Києва і Київської області.

"6 серпня 2019 привели до президента Зеленського якогось Олександра Петровича Білоуса, заступника начальника відділу "К" в київському Главку, і стали умовляти призначити його начальником Головного управління СБУ по Києву і Київській області - мовляв, він обіцяє "порвати" Віталія Кличка", - пише журналіст.

Як зазначає Володимир Бойко, Білоус має вкрай неоднозначну репутацію.

"Треба зазначити, що Олександр Петрович широко відомий у вузьких колах як соратник олігарха Курченка, для якого Білоус займався конвертаційними центрами. Зараз Олександр Петрович співпрацює з колишнім керівником " Брокбізнесбанку" Олександром Динником - одним словом, гідна кандидатура", - сказав він.

А після Революції Гідності Олександр Білоус перебіг під крило відомого Сергія Семочка, який, як відомо, пов'язаний родинними зв‘язками з партнером Коломойського - Геннадієм Боголюбовим. Останній і лобіює його через Богдана.

При цьому, за словами Бойка, глава СБУ Іван Баканов не в курсі даних зустрічей і "на цю ж посаду хоче призначити свою довірену людину - Володимира Терентійовича Горбенка, який при Януковичі працював в Главку "К" і також займався конвертаційними центрами, але під керівництвом колишнього заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Кравченком Павлом Сергійовичем (оперативний псевдонім "КПСС")".

При цьому Бойко запропонував, що для того, щоб уникнути подальшої боротьби між Богданом і Бакановим за посаду начальника київського СБУ, "потрібно розділити київський Главк на два управління - окремо по Києву (для Богдана і Вавріша) і окремо по Київській області (для Баканова). І тоді в команді Новообраного настануть мир і спокій".