"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ

Суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок за рахунок "спонсорів" директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, інформує портал obozrevatel.com. Після засідання суду, яке перенесли через неявку свідків зі сторони обвинувачуваного в корупції, Ситник прокоментував свій елітний відпочинок з дорогим алкоголем і розбитими квадроциклами. Він стверджувв, що сам заплатив за відпочинок на мисливській базі у Рівненській області, але документальних доказів оплати дорогого відпочинку суду так і не надав - ніби загубив чеки.

У протоколі допиту свідка відпочинку директора НАБУ на базі в Рівненській області йдеться про те, Ситник відпочивав в цьому угідді на Рівненщині 5 разів, і за кожний такий відпочинок "спонсор" заплатив за Ситника по 100 тисяч гривень. В ці суми входили елітні напої та розбиті під час бурхливого відпочинку квадроцикли. Сам Ситник, якому "світить" 5 років за корупцію, стверджує, що платив він сам, але "чеки загубив". Обурені користувачі соцмереж вимагають від Ситника пройти перевірку на детекторі брехні, щоб поставити крапку в цьому гучному корупційному скандалі.

Користувачів соцмереж обурили заяви директора НАБУ. Вони вимагають від Ситника пройти перевірку на детекторі брехні, шоб з’ясувати обставини справи, адже йдеться про ймовірну корупцію керівника антикорупційного органу. Блогери розміщують пости з хештегом #Пройдидетектор, в яких обурюються поведінкою та непереконливими виправданнями директора НАБУ щодо обставин цієї справи.

Артем Ситник, який не з’являвся на виклики поліції, отримав адмінпротокол про корупцію прямо на трасі під Полтавою. 9 липня Генпрокуратура провела слідчі дії на території мисливської бази в Рівненській області, де відпочивав Ситник, а вже 12 липня справу передали до суду. Стаття, яку інкримінують керівнику антикорупційного органу (ст. 366-1, декларування недостовірної інформації), передбачає до 5 років ув'язнення.