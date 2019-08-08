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08 серпня 2019, четвер, 10:27 13
Судова влада 2019-08-08T12:00:03+03:00
Українські Новини
Справи Майдану: Верховний Суд звільнив від відповідальності черкаського міліціонера

Справи Майдану: Верховний Суд звільнив від відповідальності черкаського міліціонера

Міліціонер Руслан Андріяш в суді. Фото: podrobnosti.ua
Міліціонер Руслан Андріяш в суді. Фото: podrobnosti.ua

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду через закінчення строків давності звільнив від відповідальності екс-міліціонера Руслана Андріяша, засудженого за незаконний арешт активіста Євромайдана Юрія Ботнара в Черкасах.

Про це йдеться в постанові суду від 20 липня, передають Українські Новини.

Під час Евромайдана Андріяш був начальником відділення Соснівського районного управління міліції Черкас.

Встановлено, що 27 січня 2014 року він розпорядився затримати активістів Євромайдана, які напередодні брали участь у масових акціях протесту і штурмі Черкаської обласної державної адміністрації.

По його команді спецназ УБОЗу незаконно затримав активіста Юрія Ботнара, який в подальшому був заарештований.

У травні 2016 року міліціонера Андріяша було визнано за вироком суду винним за ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) Кримінального кодексу.

Він отримав покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки з іспитовим строком тривалістю 1 рік.

Апеляційний суд в червні 2017 року визнав законним вирок.

Захист міліціонера і прокуратура подали касації до Верховного Суду.

Прокуратура зажадала звільнити Андріяша від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 3-річного строку давності.

Захист, у свою чергу, зажадав закрити справу проти міліціонера за відсутністю складу злочину, зокрема, через відсутність прямого умислу.

Постраждалий активіст Євромайдана просив Верховний Суд касаційні скарги прокурора і захисника відхилити.

За підсумками розгляду справи Верховний Суд частково задовольнив скарги.

Суд визнав доведеною провину Андріяша і обґрунтованим призначення покарання, але у зв'язку із закінченням строків давності звільнив його від кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні 2018 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду на прохання прокуратури звільнив від кримінальної відповідальності 2 колишніх співробітників ДАІ, засуджених за тиск на підлеглих і підробку рапортів щодо активістів Автомайдану.

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