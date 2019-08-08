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08 серпня 2019, четвер, 09:07 265
Політика 2019-08-08T11:45:03+03:00
Українські Новини
Справа Корвалолу - тест для нової судової влади, - Карасьов

Справа Корвалолу - тест для нової судової влади, - Карасьов

Судовий спір між двома фармкомпаніями – "Дарниця" і "Фармак" - тягнеться роками, і жоден суд поки не зважився поставити крапку в досить очевидному з юридичної точки зору питанні. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише політолог Вадим Карасьов.

"У будь-якій європейській країні, де дійсно верховенство права, такий спір вже давно було б завершено. Тому що, якщо дивитися на законодавство, то там чітко зазначено, що власник торговельної марки має першочергові права на її використання. Власник, а не всі, кому така марка сподобається і вони раптом захочуть її використовувати. Всім відомо, що було б, якби якась китайська або камбоджійська компанія випустила телефон під ТМ "IPhone", звісно, правовласник Apple в момент перекрив би такій компанії можливість випускати продукцію під його торговою маркою. Міжнародна юридична практика наповнена тисячами подібних справ. І всі вони завершувалися на користь єдиного і законного правовласника", - відзначає Вадим Карасьов.

За його словами, в Україні теоретично за аналогією з міжнародним правом також компанії повинні погоджувати використання ТМ із законним правовласником.

"І ми побачили на прикладі спору компанії "Здоров'я" і "Фармак", що це реально – суд встав на сторону законного власника прав на "Корвалол" - компанії "Фармак". Ідентичною за своєю суттю є суперечка між "Фармак" і "Дарниця". Так що, звичайно, є надія, що з огляду на вже готовий прецедент з вирішенням спору "Здоров'я"-"Фармак" суд прийме аналогічне рішення в суперечці за "Корвалол", - зазначив Вадим Карасьов.

Політолог сподівається, що суд поставить крапку в багаторічних судових перипетіях, адже "Фармак" є єдиним власником прав на ТМ "Корвалол Corvalolum".

"Хотілося б вірити в законне і неупереджене судове рішення щодо цього спору (і по багатьом іншим), інакше вся ця зміна влади виявиться симпатичною картинкою, а не дорогою до реальних змін в країні", - вважає Вадим Карасьов.

Як раніше повідомлялося, юрист директор з правового забезпечення "Фармак" Дмитро Таранчук в інтерв'ю виданню "Голос України" повідомив, що "Фармак" не припиняє захист прав на позначення "Корвалол Corvalolum" і продовжує застосовувати заходи судового захисту у порядку, встановленому чинним законодавством України. "Використання цього найменування в будь-якій комбінації з іншими словами, зокрема, з латинським написанням, буде вважатися порушенням виключних немайнових прав ПАТ "Фармак", - зазначив Дмитро Таранчук.
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