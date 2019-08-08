Таксист вилетів на алею і зніс дерево у Печерському районі через пішохода

У четвер, 8 серпня, в Києві на бульварі Лесі Українки сталася аварія за участю автомобіля Chevrolet Aveo. Водій Chevrolet, через пішохода, який вибіг на дорогу, не впорався з керуванням. Машину занесло, вона врізалася в дерево і вилетіла на алею, повідомляє "Інформатор".

ДТП сталася близько 4:00.

За словами водія Chevrolet Aveo, він підробляє в таксі і їхав до клієнта, щоб зробити замовлення. Виїжджаючи з вулиці Басейної на бульвар Дружби народів, він почав набирати швидкість. У цей момент перед його автомобілем на дорогу вибіг пішохід. Чоловік за кермом Aveo різко повернув кермо вправо, машина потрапила на купину і втратила керування.

Автомобіль кілька разів розвернуло на дорозі, після чого він вилетів на алею, де збив дерево і так і залишився стояти в зеленій зоні.

В результаті аварії ніхто не постраждав. Автомобіль отримав серйозні пошкодження всього кузова. На місці події працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і "швидка". Деталі аварії встановить слідство.