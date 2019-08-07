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07 серпня 2019, середа, 18:16 64
Події 2019-08-07T18:30:24+03:00
Українські Новини
Літак рейсу Львів-Анталія здійснив екстрену посадку в Одесі

Літак рейсу Львів-Анталія здійснив екстрену посадку в Одесі

Bravo Airways Фото: facebook./pg/bravoairways
Bravo Airways Фото: facebook./pg/bravoairways

Сьогодні, 7 серпня рейс Львів-Анталія компанії Bravo Airways розвернувся в повітрі і здійснив екстрену посадку в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Aviastop в соціальній мережі Facebook.

"Деталі інциденту поки не відомі, але 20-25-річні корита, на яких возять наших туристів, мають здатність ламатися, це не дивно. Дай Боже щоб всі були живі!" - йдеться в замітці.

Як видно на картах flightradar24, літак змінив напрямок руху і зайшов на екстрену посадку в Одесі.

Карти: facebook/AviaStopPageКарти: facebook/AviaStopPage

Відповідно до джерел "Львівського порталу", літак рейсу BQ 216 Львів-Анталія здійснив вимушену посадку в Одесі з технічних причин.

Літаки, які належать компанії Bravo Airways, неодноразово потрапляли в аварійні ситуації.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2018 року українські туристи застрягли в італійському Ріміні.

Крім того, туристи "застрягли" в столичному аеропорту. Тоді рейс на Хургаду переносили 4 рази.

Черговий колапс з рейсом стався в аеропорту "Бориспіль". Літак компанії Bravo Airways також не зміг вчасно злетіти.

 

 

Більше новин про: Bravo Airways Авіарейс Аеропорт "Одеса" Екстрена посадка рейс Львів-Анталія Львів-Анталія

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