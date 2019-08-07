Кандидат Коровченко закликає ЦВК визнати результати на №210 окрузі та не зривати вибори Ради

Кандидат у депутати Верховної Ради за №210 округу Сергій Коровченко на прес-конференції в прес-центрі "Українських Новин" просить Центральну виборчу комісію визначити переможця на №210 окрузі в Чернігівській області і не зривати дострокові вибори до Верховної Ради.

"Я вважаю, не потрібно порушувати Конституцію України та закон України про вибори народних депутатів. У Центральної виборчої комісії є всі підстави для встановлення результатів голосування та визначення переможця по 210-му округу", - заявив Коровченко.

Зокрема, 6 липня окружком №210 округу завершив підрахунок голосів і подав оригінали протоколів у ЦВК, однак Центральна комісії досі не визнала кандидата, який переміг.

Сергій Приходько в якості самовисуванця отримав 21,24% (16 541 голосів).

Політик звинувачує в затягуванні виборчого процесу свого опонента, самовисуванця Бориса Приходько - 21,11% (16 440 голосів).

"Пан Борис Приходько, той чоловік, який зайняв 2-е місце, займається пошуком людей, які погодяться підписати заяви про те, що вони не брали участі в голосуванні. Він з допомогою тиску, шантажу і погроз зараз їздить по Козелецькому та Прилуцькому районах і намагається взяти заяви від людей. Потім він на основі цих заяв звертається (як це було зроблено вчора) Чернігівський окружний адміністративний суд і просить не визнати голосування на деякий виборчкомах", - сказав Коровченко.

Приходько звинувачується і в підкупі і у заповненні звернень суд з однаковим почерком.

Адвокат кандидата Віктор Сурник підкреслив, що ЦВК порушив законний 10-денний строк з дня голосування для визначення переможця на окрузі.

Сурник зазначає, що саме Борис Приходтько безпідставно просив перерахувати голоси, так як на названих їм ділянках порушень не виявляли, і намагався зірвати підсумкове засідання окружкому за допомогою тітушок.

"Хотілося б повідомити, що все це незаконно. За всіма цими фактами відкриють кримінальні провадження. Будуть судові позови і просто так це залишено не буде", - підкреслив адвокат

Опонент на виборах звернувся в суд для оскарження перегляду результатів.

Коровченко також просить Президента Володимира Зеленського вплинути на ситуацію для дотримання закону і волевиявлення людей.

"Для того, щоб не було порушено норм Конституції україни, норм закону України про вибори народних депутатів, я безумовно хотів би звернутися до Президента Володимира Олександровича Зеленського, щоб він втрутився в ситуацію про контроль і непорушення Конституції і закону. Ми письмово підготували звернення щодо ситуації на №210 окрузі", - звернувся кандидат.