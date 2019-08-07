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07 серпня 2019, середа, 15:23 19
Шоу-бізнес 2019-08-07T17:00:03+03:00
Українські Новини
Disney має намір зняти римейк культового фільму "Один вдома"

Disney має намір зняти римейк культового фільму "Один вдома"

Кадр з фільму
Кадр з фільму "Один вдома". Скріншот: Толік Дризнер/YouTube

Через майже 30 років після прем'єри різдвяної комедії "Один вдома" в найбільшій голлівудської компанії The Walt Disney Company заявили про намір зробити рімейк фільму, повідомляє "Російська служба BBC".

Також у планах Disney перезапуск трилогії "Ніч в музеї", фільмів "Щоденник слабака" і "Оптом дешевше".

Раніше права на них належали компанії Fox, яка стала частиною Disney.

Про намір випустити римейки заявив виконавчий директор компанії Боб Айгер.

Перший фільм серії "Один вдома" з Маколеєм Калкіним у ролі 8-річного Кевіна Макалістера вийшов у 1990 році. Різдвяна комедія про боротьбу маленького хлопчика, випадково залишеного в будинку на самоті під Різдво, з невдалими грабіжниками, стала дуже популярною.

За словами Айгера, фільми будуть "переосмислені" для нового покоління, але не уточнив, коли буде розпочато виробництво.

Всі прем'єри будуть виходити на новому стрімінговому сервісі корпорації Disney+, запуск якого намічений на листопад цього року.

Раніше в компанії Disney оголосили про те, що протягом першого року роботи стрімінг Disney+ планується запустити його передплатникам понад 7500 епізодів телесеріалів і 400 фільмів.

Як повідомляли Українські Новини, у дорослій версії "Один вдома" зніметься Райан Рейнольдс. Також помер актор Джон Херд, який зіграв батька Кевіна в "Один вдома".

Тим часом головний актор фільму "Один вдома" Калкін змінився до невпізнання.

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