Disney має намір зняти римейк культового фільму "Один вдома"

Через майже 30 років після прем'єри різдвяної комедії "Один вдома" в найбільшій голлівудської компанії The Walt Disney Company заявили про намір зробити рімейк фільму, повідомляє "Російська служба BBC".\r\nТакож у планах Disney перезапуск трилогії "Ніч в музеї", фільмів "Щоденник слабака" і "Оптом дешевше".\r\nРаніше права на них належали компанії Fox, яка стала частиною Disney.\r\nПро намір випустити римейки заявив виконавчий директор компанії Боб Айгер.\r\nПерший фільм серії "Один вдома" з Маколеєм Калкіним у ролі 8-річного Кевіна Макалістера вийшов у 1990 році. Різдвяна комедія про боротьбу маленького хлопчика, випадково залишеного в будинку на самоті під Різдво, з невдалими грабіжниками, стала дуже популярною.\r\nЗа словами Айгера, фільми будуть "переосмислені" для нового покоління, але не уточнив, коли буде розпочато виробництво.\r\nВсі прем'єри будуть виходити на новому стрімінговому сервісі корпорації Disney+, запуск якого намічений на листопад цього року.\r\nРаніше в компанії Disney оголосили про те, що протягом першого року роботи стрімінг Disney+ планується запустити його передплатникам понад 7500 епізодів телесеріалів і 400 фільмів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у дорослій версії "Один вдома" зніметься Райан Рейнольдс. Також помер актор Джон Херд, який зіграв батька Кевіна в "Один вдома".\r\nТим часом головний актор фільму "Один вдома" Калкін змінився до невпізнання.