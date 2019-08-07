7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210

7 серпня 2019 року, о 15:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція Сергія Коровченка, кандидата у народні депутати України по одномандатному виборчому округу 210.

Округ 210 є єдиним округом, де ЦВК не оголосила офіційних результатів виборів. Хоча протокол з уточненими після перерахунку голосів даними було прийнято ЦВК ще 6 серпня.

Сергій Коровченко звертається до Президента України Володимира Зеленського з проханням здійснити контроль над тим, щоб ЦВК оголосила результати виборів по округу 210 для того, щоб Верховна Рада ІХ скликання змогла розпочати свою роботу та гарантувати виборцям округу 210 захист їх волевиявлення.

Нагадаємо, 21 липня 2019 року в Україні пройшли дострокові вибори до Верховної Ради України. Кандидат Сергій Коровченко отримав лідерство на округу 210, набравши понад 21,2% голосів. Його опонент, Борис Приходько (заступник голови НБУ, 2012-2014 р.) через суд досягнув перерахунку голосів по 33 дільницях. 6 серпня ретельний перерахунок закінчився, повторнозасвідчивши перемогу Сергія Коровченка. Протокол з поміткою "Уточнений" було прийнято ЦВК у той же день, після чого ЦВК оголосила перерву. Відсутність офіційного результату виборів по округу 210 фактично блокує скликання Верховної Ради ІХ скликання.

Cпікери:

Сергій Коровченко, кандидат по округу 210;

кандидат по округу 210; Віктор Сурник, адвокат Сергія Коровченка.

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