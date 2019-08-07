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07 серпня 2019, середа, 12:55 12 Документ
Силові структури 2019-08-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з ОРДЛО

СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з ОРДЛО

СБУ просять перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з окупованих районів Донбасу. Про це йдеться у зверненні Незалежної профспілки гірників України до виконуючого обов’язки голови СБУ Івана Баканова.

"Обурюють і вимагають термінового розслідування факти, оприлюднені ЗМІ, стосовно нової корупційної схеми ввезення в Україну вугілля для державного "Центренерго" з ОРДЛО під виглядом російського. Наполегливо просимо перевірити інформацію про укладання договору між ПАТ "Центренерго" та фірмою "Нафта Форс" про постачання вугілля марки Т 0-50 (ТОМСШ), яке за документами відвантажують нібито з Кемеровської області РФ, а насправді – з захопленого російськими окупантами донбаського міста Шахтарськ", - йдеться у зверненні профспілки.

На думку авторів звернення, дивно, що "Центренерго" підписало контракт на доволі велику суму - 400 млн грн. - з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", заснованою лише в серпні минулого року із статутним фондом в 1 тис. грн.

"Викликає подив, що "Центренерго" в особі першого заступника директора Ярослава Громко підписало контракт з невідомою бориспільською фірмою "Нафта Форс", заснованою в серпні минулого року з одним директором-засновником, на 400 млн грн", - повідомляють у зверненні.

В Незалежній профспілці гірників України наголошують, що держпідприємство має насамперед зберігати виробничий ланцюг державної вугільної промисловості.

"ПАТ "Центренерго", мажоритарним власником якого є держава, в першу чергу, зобов’язане зберігати виробничий ланцюг державної вугільної промисловості, а саме своєчасно проводити оплату ДП "Держвуглепостач" за транспортування вугілля з збагачувальних фабрик на свої ТЕС. Цього не відбувається. У постачальника накопичуються борги перед фабриками, а ті, в свою чергу, не платять шахтам за видобуток вугілля. У підсумку, як у шахт, так і у збагачувальних фабрик не залишається коштів для ведення виробничої діяльності. Закономірний підсумок – підприємства зупиняються, а шахтарі залишаються без зарплат", - зазначають у зверненні.

В разі підтвердження оприлюднених фактів, Незалежна профспілка гірників України вимагає від СБУ вжити невідкладних заходів, спрямованих на зупинення корупційної схеми та покарання її організаторів.
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