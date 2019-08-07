Експерти розповіли, як спецслужби Зеленського "закручують гайки" бізнесу, - ЗМІ

Призначене президентом Володимиром Зеленським керівництво Служби безпеки країни завело справу за статтею "екоцид" (стаття 441 КК України) проти ArcelorMittal Лакшмі Мітал і через три дні спецслужби прибули на територію підприємства, на добу паралізувавши його роботу. В експертному співтоваристві це сприйняли вкрай негативно.

Про це повідомив економіст Борис Кушнірук, пише Апостроф з посиланням на Znaj.ua.

За його словами, наслідком дій спецслужби стала заморозка інвестиційного проекту вартістю 150 мільйонів доларів.

"В основі нападок Зеленського на великий бізнес лежить досить поверхове розуміння їм причинно-наслідкових зв'язків. Він є втіленням простої людини, яка має дуже невелике уявлення про дії і наслідки в економіці, але при цьому, владу він отримав, і йому треба якось реагувати", – говорить економіст.

Після обшуків секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк незабаром назвав слідство по ArcelorMittal "тривожним викликом", і пообіцяв розібратися в ситуації.

Потім президент Зеленський заявив, що для агропромислового холдингу МХП "занадто марнотратно" буде видавати держдотації і, на його думку, МХП держпідтримки більше не потребує. Глава держави запропонував антикорупційним органам звірити суми дотацій з дивідендами, які отримали інвестори.

"Державна підтримка галузі тваринництва завжди була і є необхідним інструментом для стимулювання виробництва продукції", – говорить голова Асоціації птахівників України Сергій Карпенко.

У свою чергу заступник голови Всеукраїнського аграрного ради Михайло Соколов вважає, що перевіряти підстави для виплат дотацій агропромислового МХП – справа безперспективна. Це не більш ніж витрата бюджетних грошей і створення тиску на бізнес, який неодмінно опустить країну в рейтингу інвестиційної привабливості, додав він.

"Навіть якщо перевірка відбудеться, ми побачимо, що гроші були виплачені на підставі об'єктивних показників, і згідно з прийнятими урядом на той момент підзаконних актів. Тобто шукати тут який-небудь склад злочину в діях МХП, як і будь-якого іншого отримувача дотацій, – безперспективно", – упевнений Соколов.

Експерти сходяться на думці, що у відкритості МХП немає сумнівів, оскільки компанія є лідером галузі, постійно розширює виробничі потужності (за останні роки інвестовано понад $1,5 млрд), створює нові робочі місця, нарощує обсяги експорту продукції.