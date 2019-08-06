Суд зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати заяву про те, що С14 - неонацистська організація

Господарський суд Києва зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати свою заяву про причетність націоналістичної організації С14 до неонацистських організацій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Громадського ТБ", передають Українські Новини.

Суд задовольнив позов праворадикальної організації С14 проти "Громадського ТБ" з-за публікації, в якій С14 характеризується як "неонацистська організація.

Суддя зазначила, що інформація, поширена ЗМІ "шкодить репутації" С14 і зобов'язала "Громадське ТБ" спростувати інформацію, опублікувавши рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тис. гривень судового збору.

"Громадське ТБ" має намір оскаржити рішення.

Адвокат організації С14 Віктор Морозов зазначав, що С14 є націоналістичною, а не неонацистською організацією.

Журналісти відстоюють позицію, що не допустили ніяких порушень, характеризуючи організацію як неонацистську.

Вони відзначають, що світові ЗМІ, такі як Reuters, The Washington Post, і парламент Великобританії називають її саме неонацистської.

Проте в липні 2018 року С14 подала позов до суду проти "Громадського ТБ" "на захист честі, гідності та ділової репутації" з-за твіту англомовної служби видання.

Міжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.

Також Держдеп США назвав "С14" і "Азов" "групами ненависті".