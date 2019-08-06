Суд зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати заяву про те, що С14 - неонацистська організація

Господарський суд Києва зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати свою заяву про причетність націоналістичної організації С14 до неонацистських організацій.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті "Громадського ТБ", передають Українські Новини.\r\nСуд задовольнив позов праворадикальної організації С14 проти "Громадського ТБ" з-за публікації, в якій С14 характеризується як "неонацистська організація.\r\nСуддя зазначила, що інформація, поширена ЗМІ "шкодить репутації" С14 і зобов'язала "Громадське ТБ" спростувати інформацію, опублікувавши рішення суду та стягнути на користь С14 3,5 тис. гривень судового збору.\r\n"Громадське ТБ" має намір оскаржити рішення.\r\nАдвокат організації С14 Віктор Морозов зазначав, що С14 є націоналістичною, а не неонацистською організацією.\r\nЖурналісти відстоюють позицію, що не допустили ніяких порушень, характеризуючи організацію як неонацистську.\r\nВони відзначають, що світові ЗМІ, такі як Reuters, The Washington Post, і парламент Великобританії називають її саме неонацистської.\r\nПроте в липні 2018 року С14 подала позов до суду проти "Громадського ТБ" "на захист честі, гідності та ділової репутації" з-за твіту англомовної служби видання.\r\nМіжнародна організація з виявлення та аналізу тероризму TRAC визнала "С14" терористичною організацією.\r\nТакож Держдеп США назвав "С14" і "Азов" "групами ненависті".